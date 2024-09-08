ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

比亞迪「Shark皮卡車」即將進軍澳洲！新能源動力綜合續航840KM

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸車廠 BYD 首款新能源皮卡 Shark 近日傳出將在澳洲市場上市，全車系起售價約為 68,000 澳元 (約合新台幣 146 萬元)。

▲BYD Shark 傳出將在澳洲上市。

BYD Shark 外觀由比亞迪全球設計總監 Wolfgang Egger 領銜，其設計靈感來自海中鯊魚的敏捷性和統治力，車頭部分採用垂直堆疊設計的 LED 頭燈，整體造型與 Ford F-150 相當類似，中央則是整合一組方形的水箱罩設計。此外，前保險桿下方還設有看起來相當堅硬的防撞護板，另外車側的輪拱採用時下流行的方形設計，貨斗上方也設有防滾架的配置。

BYD Shark 被原廠認定為一款“中型至全尺寸皮卡”，並確認其長度為 5,457mm，寬為 1,971mm，軸距為 3,260mm，整體比起 5,370mm 長的 Ford Ranger 和其它同級車款還要大。

內裝由比亞迪內裝設計總監 Michele Jauch Paganetti 操刀，將戶外運動的實用功能與現代性、美學、設計感和堅固性融為一體。配備上搭載 540° 超廣角視野，結合了 360° 環景和 180° 透視底盤等功能。貨床將提供大量客製化服務以及 VTOL 功能，能利用車上的電池為攜帶式電子設備供電。

BYD Shark 採用 DMO 超級混合動力越野平台打造而成，配有插電式混合動力和「智慧電動四輪驅動系統」。據官方表示，1.5T車型最大馬力約達 430 匹， 0-100km/h 加速僅需 5.7 秒，最大牽引能力為 2,500 公斤，提供沙地、泥地和雪地三種地形模式，綜合續航里程達 840 公里 (NEDC)，純電模式的續航里程約為 100 公里 (NEDC)，只需 20 分鐘即可從 30% 充電至 80%。

BYD 比亞迪近年積極拓產全球市場，採用出口與在地生產並行模式，加速拓展新能源乘用車市場佔有率。目前 BYD 比亞迪新能源乘用車已進入德國、日本、法國、巴西、澳洲、阿聯酋等 58個國家及地區，海外市場銷售累計超過 20 萬輛，在泰國、巴西等地接連斬獲得新能源汽車市場銷售冠軍，將旗下產品映入國際消費者的視野，企圖展露推動全球汽車產業加速進入新能源時代的決心。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BYD比亞迪Shark鯊魚皮卡車新能源汽車新車澳洲

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

698萬起！賓士「新大G越野休旅」台灣開賣　電動版G 580同步降臨

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

150機車「最低58800入手」！光陽祭9月優惠全力搶攻開學購車潮

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

Honda「CB／CBR650R紅牌重機」試駕　配備有感升級四缸依舊真香

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

史上第1人！台灣重機好手奪日本耐久賽冠軍　江直螢再創歷史新頁

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

480萬起！賓士「CLE 53 AMG敞篷跑車」上市　擁449匹馬力＋後軸轉向

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

日本現役F1車手將來台！紅牛賽車「台中封街飆速」3萬張門票開搶

最新文章

奧迪S6＆S7美規推運動版特仕車2024-09-08

比亞迪Shark皮卡車即將進軍澳洲2024-09-08

福斯平價性能房車北美開賣2024-09-08

TOYOTA海力士皮卡變身移動小套房2024-09-08

Zeekr極氪品牌第5款新車大陸登場2024-09-08

TOYOTA與BMW宣布加強合作關係2024-09-08

Honda註冊CBR400R FOUR商標2024-09-07

TOYOTA悄悄「下修電動車產能」2024-09-07

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找2024-09-07

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相2024-09-07

熱門文章

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找2024-09-07

TOYOTA與BMW宣布加強合作關係2024-09-08

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光2024-09-03

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相2024-09-07

Zeekr極氪品牌第5款新車大陸登場2024-09-08

Honda入門7人座MPV候車10個月2024-09-04

新一代「三菱7人座休旅」首度現身2024-09-05

台灣「Volvo入門休旅」全新命名曝光2024-09-04

99.9萬！台灣HONDA CR-V特仕版升級2大配備2024-09-02

特斯拉將推新「6人座電動休旅」2024-09-05

相關新聞

福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

福斯「平價性能房車Jetta GLI」北美開賣！228匹馬力合新台幣109萬

TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

TOYOTA海力士皮卡車「變身移動小套房」！泰業者推露營車改裝服務

去年遭鯊魚咬斷左腿！　24歲美女泳將「克服恐水症」奪帕運2銀牌

去年遭鯊魚咬斷左腿！　24歲美女泳將「克服恐水症」奪帕運2銀牌

Zeekr極氪「品牌第5款新車」大陸登場！7X電動中型休旅能跑705KM

Zeekr極氪「品牌第5款新車」大陸登場！7X電動中型休旅能跑705KM

TOYOTA與BMW共同宣布「加強合作關係」！第3代氫燃料電池開發中

TOYOTA與BMW共同宣布「加強合作關係」！第3代氫燃料電池開發中

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

【周焦點】進口車大降23萬進逼國產　CR-V百萬有找新車上市　賓士新休旅開賣

TOYOTA與BMW共同宣布「加強合作關係」！第3代氫燃料電池開發中

TOYOTA與BMW共同宣布「加強合作關係」！第3代氫燃料電池開發中

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

台灣「改款TOYOTA神車休旅」再曝光！汽油、油電雙動力今年見

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

歐寶「氫氣廂型車」9／16德國亮相！5分鐘充飽可跑500公里

Zeekr極氪「品牌第5款新車」大陸登場！7X電動中型休旅能跑705KM

Zeekr極氪「品牌第5款新車」大陸登場！7X電動中型休旅能跑705KM

Honda「入門7人座MPV」接單爆量！候車期10個月、導入台灣評估中

Honda「入門7人座MPV」接單爆量！候車期10個月、導入台灣評估中

新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

新一代「三菱7人座休旅」首度現身！等了10年大改款　比Outlander更霸氣

台灣「Volvo入門休旅」全新命名曝光！將取代XC40、C40電動車

台灣「Volvo入門休旅」全新命名曝光！將取代XC40、C40電動車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366