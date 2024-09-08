奧迪S6＆S7「美規推運動版特仕車」！外觀專屬灰色烤漆＋黑化內裝

圖文／7Car 小七車觀點
美國 Audi 日前宣布針對 2025 年式 S6 以及 S7 車型推出 Nardo Sport Edition 特仕車型，分別需要加價 9,700 美元 (約合新臺幣 30.9 萬元) 和 11,200 美元 (約合新臺幣 35.7 萬元)，享有專屬灰色烤漆以及黑化內外觀設計，動力則維持不變。
據官方表示，Audi S6 & S7 Nardo Sport Edition 身穿專屬 Nardo Gray 灰色烤漆顏色，同時針對水箱護罩、四環廠徽、下氣壩、21 吋輪圈、窗框以及車頂進行燻黑處理，搭配碳纖維後視鏡外殼。內裝則具有專屬灰/黑色皮革套件，搭配上 Crimson Red 車縫線以及安全帶；另外在 S7 上更可享有黑色 Dinamica 車頂篷。
動力方面，兩者皆搭載 2.9L 雙渦輪增壓 V6 汽油引擎，結合 48V 輕油電複合系統，可輸出 450 PS 最大馬力以及 600 Nm 峰值扭力，搭配上八速 Tiptronic 手自排變速系統以及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統。
國內市場方面，目前 A6 與 A7 車系高性能車型僅導入 RS 6 Avant performance 及 RS 7 Sportback performance 兩款，皆搭載 4.0L 雙渦輪增壓 V8 引擎，享有 630hp/850Nm 峰值輸出，建議售價分別為 750 萬與 780 萬元起。
讀者迴響