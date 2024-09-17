「HONDA全新入門休旅」空間不輸HR-V！特仕新車折合新台幣50萬有找

▲印度推出HONDA Elevate特仕版，內裝不陽春應有盡有。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

於印度首發的HONDA Elevate全新入門休旅，在海外人氣持續高漲，甚至也導回日本母國販售，近來原廠針對印度HONDA Elevate，推出全新的APEX Edition特仕車型，透過專屬的配置營造相當高貴時尚感，售價更是親民折合新台幣不到50萬！

▲HONDA Elevate軸距比HR-V略大，小車擁有不俗的空間發展。

HONDA Elevate全新入門休旅已陸續在印度、日本等市場販售，未來不排除會繼續拓展其他市場，Elevate雖是入門休旅，但內部空間不容小覷，尺碼4,312 x 1,790 x 1,650 mm、軸距2,650mm，比HR-V多了近40mm。

印度推出全新的HONDA Elevate APEX Edition，以清爽俐落的白色作為主打，賦予一些專屬的空力套件妝點，讓Elevate APEX Edition展現更都會摩登時尚感，並提供CVT與手排車型，手排版本當地售價折合新台幣約49萬，而CVT則來到約53萬。

▲白色內裝高雅，用上大量的皮革鋪陳。

車艙內裝更是值得一看，配有7種顏色的氣氛燈，以高雅的白色內裝與外觀作呼應，用上大量的人工皮革鋪陳中控台、左右門飾板等處，就連座椅也是換上白色皮質座椅，車內並特別鑲上APEX Edition徽飾來強調特殊身分，裡裡外外HONDA Elevate均呈現相當高水準的質感表現。

動力維持1.5升自然進氣引擎，約有121匹最大馬力，未來將進軍東南亞市場的HONDA Elevate，其競爭對手就是台灣有在賣的亞太規TOYOTA Yaris Cross。