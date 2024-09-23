改款「三菱7人座MPV」馬來西亞開賣！折合新台幣74萬　台灣有望導入

▲馬來西亞開賣小改款三菱Xpander。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

於東南亞相當暢銷的三菱Xpander跨界7人座MPV，近來在馬來西亞推出最新小改款上市，採用1.5升自然進氣，折合新台幣僅要74萬，日前中華三菱宣布明年開始陸續將有2款新車導入規劃，而Xpander也是台灣市場關注高有機會導入車款！

▲Xpander定位來說頗適合台灣消費習慣，也能補上TOYOTA Sienta將停產的空缺。

中華三菱日前法說會表示，未來將有2款新車爭取國產化上市，以目前海外產品動向來看，最有可能車款是東南亞暢銷的Xforce小休旅、Xpander入門7人座MPV，亦或第4代大改款Outlander，而Xpander近來也在馬來西亞推出小改款上市，帶來頗有競爭力的價格。

馬來西亞三菱Xpander推出2款車型，售價RM 99,980、RM 109,980，折合新台幣74、81萬，全車系都採用1.5升自然進氣引擎，不過未來其他市場將推出全新的1.6升油電。

▲Xpander目前採用1.5升自然進氣，未來東南亞市場將推出新的油電。

Xpander尺碼4,475x1,750x1,730mm、軸距2,775mm，把SUV與MPV特點作巧妙的結合，不僅尺碼適合都會區使用，還具備輕度越野能力與不俗的7人座空間發展。

該1.5升自然進氣搭配CVT變速箱，可繳出105匹馬力，配備來說還不算太陽春，具備電子手剎車、7吋支援手機娛樂連結的多媒體螢幕等。