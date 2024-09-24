「TOYOTA大改款入門小車預告」！有望搭最新油電油耗上看30km／L

▲TOYOTA菲律賓原廠釋出預告，主角可能就是新一代Vios。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOYA於菲律賓釋出神秘車款預告，引起不少全球車迷討論，以預告剪影來看，該車很可能是當地期待已久的新一代Vios，有望搭上東南亞盛傳的最新油電，帶來出色的節能油耗！

▲菲律賓Vios有望直接導入Yaris Cross的1.5升油電。

新一代TOYOTA Vios在泰國稱為Yaris Ativ，於2022年釋出大改款，採大發的DNGA平台打造，外觀、內裝更是一掃過去陽春形象，變成一輛動感十足的入門小車，而近來菲律賓原廠釋出預告，將在10月24日的菲律賓車展，帶來一款神秘的TOYOTA小車，當地預測為新一代Vios可能性相當大。

事實上，菲律賓的Vios自從2013年推出後，久未進行改款，而如今終於有望引進泰國的大改款規格，引起不少當地消費者關注，而Vios與最新發表的Yaris Cross同屬DNGA平台技術相近，菲律賓有望直接導入Yaris Cross身上的1.5升油電系統。

▲TOYOTA油電Vios油耗將有不錯的油耗表現。

Yaris Cross搭載代號的2NR-VEX引擎，將受惠給Vios，1.5升引擎搭配0.7 kWh 的鋰離子電池組，Yaris Cross油電綜效輸出來到109匹馬力，油耗來到26.3km/L之譜，而車重更輕的Vios，相信會擁有比Yaris Cross更好的油耗表現，有機會將油耗突破30km/L。

在台灣市場上，Vios同樣也是久未改款，但可惜因成本考量，台灣和泰目前始終無導入東南亞大改款規格。