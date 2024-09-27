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TOYOTA統一「插電式油電動力」命名！302匹最強RAV4也不例外

▲TOYOTA統一PHEV動力命名 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA統一插電式油電動力命名，未來美規也將改為PHEV，取代先前的Prime，圖為最早使用Prime的美規第4代Prius Prime。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA （豐田）近日宣布統一插電式油電動力車款的命名，過去美規插電式油電動力以「Prime」為主、但日本、歐洲市場則以「PHEV」區分，為了避免混淆、且統一全球插電式油電車型名稱，未來都將以「PHEV」為主。

事實上，美規的Prime車名最早出現在2017年的第4代Prius Prime，隨後才是2019年推出的美規RAV4 Prime插電式油電車型，後者具有綜效302匹馬力、0-100km／h加速5.5秒表現，也被堪稱是「最強RAV4」。

▲TOYOTA RAV4 Prime。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA統一PHEV動力命名 。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲「最強RAV4」RAV4 Prime未來也會改為RAV4 PHEV，該車綜效302匹馬力、0-100km／h加速5.5秒。

北美TOYOTA表示，將RAV4 Prime改用RAV4 PHEV命名是為了讓消費者更容易清楚辨別RAV4車型中的動力系統；另外除了統一動力命名之外，美規PHEV車型也不再會有廠徽內的藍色識別，意味著未來全球插電式油電動力車款都將具有同樣的廠徽Logo與PHEV銘牌。

現行美規RAV4 PHEV車型將持續販售至明年，同樣具有4輪驅動、綜效302匹馬力，並且具有68公里純電續航表現與平均油耗16.2km／L，可惜目前台灣市場販售僅有RAV4 Hybrid油電動力（HEV），並無PHEV插電式油電車型。

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