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Honda「Prelude跑車」傳有手排版　油電動力、最快明年下旬開賣

▲Honda Prelude 。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Prelude概念車在去年10月亮相後，預計在明年下旬量產上市，重新復活這款經典前驅跑車。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda新Prelude跑車繼去年10月概念車亮相後，也即將在明年下旬量產上市。最近日媒也透露，這款油電Coupe雙門跑車除了E-CVT電子無段變速箱外，也有望提供手排車型，過往的CR-Z同樣有油電+手排配置，提供更多駕馭樂趣。

▲Honda Prelude 。（圖／翻攝自Honda）

▲日媒透露Prelude除了自排車型外，也有望提供手排版本，與已停產的CR-Z相同。

據日媒《BestCar》報導，全新第6代Prelude將與Civic 共用部分零件，動力上可能採2.0升4缸引擎、雙電動馬達配置，除了E-CVT自排外，也會提供手排車型，使Prelude成為繼CR-Z之後，同樣具有油電動力+手排的產品。另外，這套油電動力在Civic、Accord上具有綜效207匹馬力，考量到Prelude的定位，性能表現也可能再向上提升。

▲Honda Prelude 。（圖／翻攝自Honda）

▲Prelude採2+2座椅配置、前輪驅動，也是Honda繼Integra後第2款復活的經典車款。

Honda新Prelude採2+2座椅配置、前輪驅動設定，也是繼Integra後第2款復活的經典車款，車身尺碼與86／BRZ差不多，具有4,300mm x 1,790mm x 1,300mm，軸距則是2,575mm。值得一提的是，台灣本田也已在去年10月註冊Prelude商標，在Prelude左駕、右駕車型都會生產、全球戰略車款的定位下，也讓不少車迷充滿期待。

▲Prelude。（圖／翻攝自智慧局）


▲台灣本田也在去年註冊Prelude商標。（圖／翻攝自智慧局）

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關鍵字：汽車雙門跑車HondaPrelude本田油電手排E-CVT無段電子馬達前驅

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