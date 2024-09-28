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Nissan性能子品牌「NISMO成立40周年」！總部慶祝特展持續至10月中

圖文／7Car 小七車觀點

日本車廠 Nissan 於 9/17 迎來 NISMO 性能子品牌成立 40 週年。NISMO 最早於 1984 年 9 月 17 日成立，當時名為 Nissan Motorsport International Co. Limited，是 Nissan 的內部改裝、賽車運動和性能部門，代表品牌在賽道和公共道路上的性能化象徵。

▲Nissan 於 9/17 迎來 NISMO 性能子品牌成立 40 週年。

NISMO 最初位於東京大森，是 Nissan 過去歷史令人興奮的車輛和賽車運動背後的主導者。Nissan Motorsport International Co. Limited「從賽道到公路」的開發精神，從最嚴酷的試驗場地「賽道」當中汲取靈感和經驗教訓，轉化在公共道路也能夠享有性能化的駕駛感受。

為了慶祝 NISMO 迎接 40 周年，Nissan 在日本橫濱全球總部畫廊展出了各款的 NISMO 公路性能車，包含極其罕見的 NISMO 270R 和備受尊崇的 NISMO 400R，以及賽道標誌性車型，例如 Nissan R390 GT1，它在 1998 年 Le Mans 24 小時耐力賽獲得第三名，以及 Daytona 24 小時耐力賽冠軍 Nissan R91CP 和日本房車錦標賽 (JTCC) 標誌性車型 Calsonic Skyline GT-R Group A。

此外，NISMO 目前在日本國內販售的車款中也在參展陣容當中，包括最近推出的 Ariya NISMO、AURA NISMO 和 FAIRLADY Z NISMO，展覽時間將持續至 2024 年 10 月 15 日星期二。

Nissan全球賽車運動業務部門負責人兼 NMC Takao Katagiri 總裁表示，我們要感謝自 1984 年以來支持 NISMO 的所有車迷，我們期待在未來幾十年裡繼續提供速度、信心和興奮，以及在我們的 Super GT 和 Formula E 工廠賽車計畫當中持續長期以來從賽道到公路的精神。

而在未來展望上，Takao Katagiri 指出，我們的目標是持續為車迷帶來，在賽道上的經驗融入消費者可以購買的產品當中。我們的長期目標是逐步在全球範圍內拓展服務，為全球各地的消費者提供更多令人興奮的 NISMO 車型。

對於車迷來說，NISMO 的 40 周年慶祝活動將繼續進行，原廠定於 12 月 1 日在富士國際賽車場（靜岡縣）舉辦 2024 年 NISMO Festival。今年的節日主要是紀念 NISMO 成立 40 週年，向品牌豐富的傳統、賽車成就及其高性能公路車的發展致敬。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissan日產Nismo性能子品牌汽車新車

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