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賓士「經典敞篷跑車300 SL」轉世重生！4000小時手工打造限量15台

圖文／7Car 小七車觀點

繼 1955 年停止營運後就銷聲匿跡的法國著名車體製造商 Saoutchik，隨其經營權於 2016 年 8 月被來自荷蘭的合作夥伴 Saoutchik BV 收購後，終於在近日宣布推出以 Mercedes-Benz 300 SL 為靈感的作品，名為 Saoutchik 300GTC Roadster，全球將僅限量生產 15 台，並將花費 4,000 多個小時精心手工打造，建議售價目前則尚未宣布。

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

Saoutchik 300GTC Roadster 的車身外型保留著 Mercedes-Benz 300 SL 的神采，如長車頭短車尾車身、單柵式水箱護罩、圓形車燈、鯊魚腮造型車側散熱孔、輪拱裝飾等；同時又增加了許多現代化的元素，如 LED 頭尾燈、主動式尾翼、雙邊單出排氣尾管以及大尺寸的多輻式雙色鋁圈。

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

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4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

目前 Saoutchik 並未對外公佈 300GTC Roadster 所將搭載的動力規格，推測該車將使用現行第七代 Mercedes-AMG SL (R232) 引擎系統，如 2.0L 直列四缸渦輪增壓汽油引擎，或 4.0L 雙渦輪增壓 V 型八缸汽油引擎，搭配上 9 速 AMG Speedshift 變速箱。

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

Saoutchik 最早創立於 1906 年，是 1920 年代和 1930 年代法國最著名的車身製造商之一，在當年與 Figoni et Falaschi 可說是平起平坐，名聲響遍歐洲各地，最為知名的作品包含 1938 Hispano-Suiza H6B Dubonnet Xenia 和 1949 Delahaye 175S Roadster 等車款，至今都收藏家們眼中的高價值藝術品呢！

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

▲1938 Hispano-Suiza H6B Dubonnet Xenia。

4,000+ 小時精心手工打造，限量僅 15 部！　法國車體製造廠 Saoutchik 推出 300GTC Roadster

▲1949 Delahaye 175S Roadster。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士300SLRoadster敞篷跑車手工限量車體汽車新車

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