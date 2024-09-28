Peugeot「電動版408轎跑」預告巴黎車展首發！延續油車版超帥外型

圖文／7Car 小七車觀點

法國車廠 Peugeot 近日公開預告，揭示 408 車系將迎來純電動版本 E-408 車型，據傳將於 10/2 舉辦的巴黎車展亮相。

現行 Peugeot 408 首度於 2022 年登場，以獨樹一格的法式設計美學結合突破傳統框架的跨界轎跑車身，將現在市場上最熱門的休旅以及跨界車融合為一，創造出與大眾截然不同的存在。

至於即將登場的純電動版本，從官方公開的預告圖來看，E-408 外觀整體與燃油車型區別性並不太大，最大的辨別之處在於車尾的 E-408 徽飾，其餘則是保持相同的設定。

▲Peugeot E-408 預告登場。

內裝方面，預料會延續品牌最新一代的 PEUGEOT i-Cockpit，儀錶板採用全數位樣式，中控台上的 10 吋多媒體觸控螢幕增列更多的觸控按鍵設計，排檔方式為按鍵式的設計；在機能上，第二排腿部空間達 188mm，行李箱容積為 536 升，後排座椅放倒後可擴增到 1,611 升。GT 車型上增加了 i-Toggles 虛擬觸控面板，可自定義快捷鍵。

動力表現部分，E-408 有望搭載可輸出 157kW 電動馬達，搭配容量約為 61kWh 電池組，經過 WLTP 測試規範下，續航里程約為 445 公里至 453 公里，但實際表現還有待官方公布揭曉。

國內市場部分，寶嘉聯合於 2023 年 6 月宣布引進，全車系編成共分為 Allure (136.9 萬起)、GT (149.9 萬起) 及 GT Premium (156.9 萬起) 三個車型等級。國內引進車型統一搭載 1.2 升 PureTech 缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，符合最新 Euro6 歐洲六期環保法規，提供 130bhp/5,500rpm 最大馬力及 230Nm/1,750rpm 峰值扭力，平均油耗為每公升 16.3 公里，能源效率等級達 3 級。採用 EAT8 智慧型 8 速手自排變速系統，並配備 e-TOGGLE 電傳線控撥動式檔位控制及 F1 換檔撥桿。懸吊採前麥花臣附下 A 臂及防傾桿、後扭力樑附防傾桿配置。