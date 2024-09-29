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賓利「Bentayga休旅豪華遊艇特仕版」問世！紓壓後座也可秒變辦公室

圖文／7Car 小七車觀點 

Volkswagen AG 旗下英倫高級品牌 Bentley 日前推出 Bentayga EWB Azure Riviera Collection，其靈感受到高級遊艇的啟發，將相關元素巧妙融入外觀與內飾中，體現品牌對奢華、創新和健康的承諾。

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 的 Aegean Blue 愛琴海藍烤漆，與法國裡維埃拉的地中海色調相呼應，而 Blackline Specification 亮黑套件則針對車頭水箱護罩、大燈周圍飾條、窗框、左右側葉子鈑金屬裝飾…..等處進行黑化，另配上 22 吋五輻式雙色鋁圈。

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

內裝方面，選用 Brunel / Linen 雙色作為皮革鋪陳，並以 Autumn 進行點綴，同時搭配上淡色條紋木紋飾板，特別值得一提的是，頭枕上擁有精緻的刺繡進一步強調其獨特性與奢華感。

Bentley 航空座椅套件多達 22 向調整功能之餘，在紓壓模式下座椅會以最大 40 度傾斜椅背，並自動展開地毯與皮革綴飾的休憩置腳踏板，商務模式則有較為直挺的座椅角度，提供愜意舒適的移動辦公室，VIP 模式同時往前移動前座乘客位以求空間最大化，僅需透過後座觸控多功能遙控螢幕即能輕易轉換不同場景。

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

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動力方面，Bentayga EWB Azure V8 搭載一具 4.0 升 V8 引擎，最大輸出為 550 匹馬力，峰值扭力為 770 牛頓米，最高時速可達每小時 290 公里，0-100km/h 加速時間僅需 4.6 秒，並搭配 8 速手自排變速箱和四輪驅動系統。

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

2015 年問世的 Bentley Bentayga 車型以廣泛的車輛適性定義其非凡地位，舉凡越野能力、破紀錄的性能成績、訂製內容多樣性，甚至提供油電混合輸出，作為品牌最暢銷的車款，佔 2023 年車系總銷量的 44%。

臺灣市場方面，總代理永三汽車目前提供販售 Bentayga (1,130~1,550萬元起)、Continental GT (1,330~1,720萬元起)、Continental GTC (1,380~1,800萬元起)、Flying Spur (1,360~1,840萬元起) 等車系。

以豪華遊艇為靈感　Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection 問世

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利BentaygaEWB特仕版遊艇汽車新車休旅車

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