375萬起、手排限量30台！台灣BMW「新一代M2雙門跑車」預售開跑

▲BMW汎德展開新一代M2預售，並限量導入30台手排車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德今（30）日展開新一代M2雙門跑車預售，同時也限量導入30台M2 6速手排車型，自排、手排預售價自375萬起，較先前小漲6萬，另外也提供Racing Package賽道套件（選配價45萬元），預計新一代M2將在明年第1季正式上市。

BMW M2預售價

BMW M2：375萬（較改款前漲6萬）

M2手排：375萬（限量30台）

Racing Package賽道套件選配：45萬（M碳纖維車頂、M雙前座碳纖維桶椅、Merino真皮內裝、雙前座加熱）

新BMW M2共有8款車色，其中也包括4款客製化車色，外觀具有無邊框設計的雙腎型水箱護罩，搭配光型變化LED智慧頭燈、全新前19吋／後20吋M雙幅式銀色輪圈、高亮黑M2銘牌（銀色外框）等帶來狂野視覺。

▲新M2採新款前19吋／後20吋M雙幅式銀色輪圈、高亮黑M2銘牌。

新BMW M2共有8款車色，其中也包括4款客製化車色，外觀具有無邊框設計的雙腎型水箱護罩，搭配光型變化LED智慧頭燈、全新前19吋／後20吋M雙幅式銀色輪圈、高亮黑M2銘牌（銀色外框）等帶來狂野視覺。

座艙則採新款M Nappa真皮平底方向盤（含12點鐘紅色標記）、M碳纖維飾板、碳纖維換檔撥片，並提供Vernasca真皮內裝黑／紅配色、新款冷氣出風口氣氛燈與升級BMW Operating System 8.5影音系統。

▲新M2共有8款車色，車內也提供Vernasca真皮內裝黑／紅配色、新款冷氣出風口氣氛燈與升級BMW Operating System 8.5影音系統。



動力方面，M2維持S58 3.0升直6雙渦輪引擎、M Steptronic運動化8速手自排變速箱，最大馬力來到480匹／61.2公斤米扭力，較先前提升20匹／5.1公斤米，靜止加速破百也縮短0.1秒來到4秒台。而此次限量導入的M2手排車型，車重也比自排版輕25公斤，具有最大馬力480匹／56.1公斤米扭力、0-100km／h加速4.2秒。

新M2標配M專業賽道駕駛及甩尾分析，並具有10段M牽引力控制系統，汎德也提供M2 Racing Package賽道套件選配，套件內容包括M碳纖維車頂、M碳纖維桶椅、Merino真皮內裝、雙前座加熱功能等。