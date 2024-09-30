「福特新Mondeo」大陸開賣！1.5油電可跑1千公里　折合新台幣67萬

▲福特新年式Mondeo大陸開賣，推出全新1.5升油電。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

目前與其他市場無緣的第6代福特Ford Mondeo，近來在大陸推出新年式改款，推出全新的1.5升油電引起話題，讓大陸Mondeo動力選擇更豐富，入手價折合新台幣67萬起！

▲最新1.5升渦輪油電滿油狀態，可跑出1,051公里里程。

隨著最新的1.5升渦輪油電加入，加上1.5升、2.0升渦輪與2.0升渦輪油電，大陸新一代Mondeo車系陣容更堅強，1.5升渦輪作為入門款，人民幣開價14.98～16.98萬人民幣，折合新台幣67～76萬。

最新1.5升渦輪油電開價更是頗有誠意，共有2款車型，人民幣開價17.78、18.98萬人民幣，折合新台幣80～85萬。隨著最新的1.5升渦輪油電加入，讓油電Mondeo降低入手門檻，以1.5升渦輪油電引擎搭配E-CVT變速箱，綜效馬力來到208匹，平均油耗為21.9km/L，在滿油箱狀態，可跑出1,051公里行駛里程。

▲外觀提供新車色，內裝因應新年式提供兩種雙色選擇。

新年式外觀維持不變，主要增加亮眼的灰色新車色，而內裝因應新年式升級提供黑紫、淺灰兩種配色，整體搭配下，讓新年式Mondeo顯得更為時尚、貴氣，內裝維持超大的液晶螢幕，從副駕一路延伸至駕駛座，同時多媒體系統導入更便利的手機互動連結功能，使新年式Mondeo操作起來更為人性。