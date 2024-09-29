「LEXUS RX休旅2.0升渦輪」入門款大陸開賣！折合新台幣171萬

▲LEXUS RX 2.0升渦輪回歸！售價更入門、更親民。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

為了進一步搶攻市佔，過去曾在NX、RX販售的300渦輪動力，大陸市場近來重新推出LEXUS RX 300擔任車系最入門，人民幣開價38萬，折合新台幣171萬！

▲大陸LEXUS RX燃油車之前僅有2.4升渦輪，新推出的RX 300成為油車入門款。

新一代LEXUS RX逐漸把重心放在電氣化陣容上，推出RX 350h、450h＋等油電車型，而大陸市場並未提供RX 350的2.4升渦輪，隨著RX 300新車上市，成為RX燃油車最入門選項。

▲RX 300擔任入門車型，配備來說還算豐富。

大陸LEXUS新推出RX 300人民幣開價38萬，折合新台幣171萬，採代號S20A-FTS的全新2.0升渦輪，搭配8速手自排變速箱，繳出247匹馬力，對比台灣有賣的RX 350的2.4升渦輪279匹馬力，2.0升性能輸出絲毫不遜色太多。

新上市的RX 300配備來說仍是相當豐富，配有9.8吋多媒體中控螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，並具有12支高級音響喇叭、LSS＋3.0安全防護、無線手機充電等。

台灣市場過去NX、RX車系均有提供300的2.0升渦輪動力，不過在新一代車型並未販售，以RX 350、RX 350h、450h＋等車型，售價245萬起。