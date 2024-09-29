ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「LEXUS RX休旅2.0升渦輪」入門款大陸開賣！折合新台幣171萬

▲LEXUS RX 2.0升渦輪回歸！售價更入門、更親民。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS RX 2.0升渦輪回歸！售價更入門、更親民。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

為了進一步搶攻市佔，過去曾在NX、RX販售的300渦輪動力，大陸市場近來重新推出LEXUS RX 300擔任車系最入門，人民幣開價38萬，折合新台幣171萬！

▲LEXUS RX 2.0升渦輪回歸！售價更入門、更親民。（圖／翻攝自LEXUS）

▲大陸LEXUS RX燃油車之前僅有2.4升渦輪，新推出的RX 300成為油車入門款。

新一代LEXUS RX逐漸把重心放在電氣化陣容上，推出RX 350h、450h＋等油電車型，而大陸市場並未提供RX 350的2.4升渦輪，隨著RX 300新車上市，成為RX燃油車最入門選項。

▲LEXUS RX 2.0升渦輪回歸！售價更入門、更親民。（圖／翻攝自LEXUS）

▲RX 300擔任入門車型，配備來說還算豐富。

大陸LEXUS新推出RX 300人民幣開價38萬，折合新台幣171萬，採代號S20A-FTS的全新2.0升渦輪，搭配8速手自排變速箱，繳出247匹馬力，對比台灣有賣的RX 350的2.4升渦輪279匹馬力，2.0升性能輸出絲毫不遜色太多。

新上市的RX 300配備來說仍是相當豐富，配有9.8吋多媒體中控螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，並具有12支高級音響喇叭、LSS＋3.0安全防護、無線手機充電等。

台灣市場過去NX、RX車系均有提供300的2.0升渦輪動力，不過在新一代車型並未販售，以RX 350、RX 350h、450h＋等車型，售價245萬起。

►85.9萬起！台灣「改款TOYOTA神車休旅」配備流出　終於有電子手剎車

►最多降31萬！台灣福特「Focus、Kuga、野馬電動休旅」國產進口都降價

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：LEXUSRXSUV休旅渦輪油電NX大改款跨界

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

台灣大改款Hyundai 7人座現身大巨蛋2024-09-29

台灣「60萬有找Kia進口車」將回歸2024-09-29

「LEXUS RX休旅2.0升渦輪」大陸開賣2024-09-29

Peugeot電動408轎跑巴黎車展首發2024-09-28

克萊斯勒入門美式7人座MPV回歸2024-09-28

賓士Level3自動駕駛系統2025德推出2024-09-28

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」2024-09-28

日F1車手怕在台嚴重超速被抓去關2024-09-28

【周焦點】福特新Kuga、BMW休旅現身2024-09-28

Nissan性能子品牌NISMO成立40周年2024-09-28

熱門文章

TOYOTA統一插電式油電動力命名2024-09-27

台灣「60萬有找Kia進口車」將回歸2024-09-29

Peugeot電動408轎跑巴黎車展首發2024-09-28

賓士Level3自動駕駛系統2025德推出2024-09-28

克萊斯勒入門美式7人座MPV回歸2024-09-28

F1台中市政路開飆「現場畫面曝」2024-09-28

「TOYOTA第2代油電休旅」跑106公里不吃油2024-09-18

「LEXUS RX休旅2.0升渦輪」大陸開賣2024-09-29

福特最大正7人座休旅10／3改款2024-09-27

新一代「Nissan 7人座MPV」現身2024-09-25

相關新聞

台灣「大改款Hyundai 7人座」現身職棒大巨蛋！1.6渦輪油電今年上市

台灣「大改款Hyundai 7人座」現身職棒大巨蛋！1.6渦輪油電今年上市

台灣「60萬有找進口車」將回歸！改款新Kia Picanto預計11月見

台灣「60萬有找進口車」將回歸！改款新Kia Picanto預計11月見

TOYOTA統一「插電式油電動力」命名！302匹最強RAV4也不例外

TOYOTA統一「插電式油電動力」命名！302匹最強RAV4也不例外

福特「最大正7人座休旅」10／3改款！具對開式尾門、V6雙渦輪動力

福特「最大正7人座休旅」10／3改款！具對開式尾門、V6雙渦輪動力

Honda「Prelude跑車」傳有手排版　油電動力、最快明年下旬開賣

Honda「Prelude跑車」傳有手排版　油電動力、最快明年下旬開賣

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA統一「插電式油電動力」命名！302匹最強RAV4也不例外

TOYOTA統一「插電式油電動力」命名！302匹最強RAV4也不例外

台灣「60萬有找進口車」將回歸！改款新Kia Picanto預計11月見

台灣「60萬有找進口車」將回歸！改款新Kia Picanto預計11月見

Peugeot「電動版408轎跑」預告巴黎車展首發！延續油車版超帥外型

Peugeot「電動版408轎跑」預告巴黎車展首發！延續油車版超帥外型

賓士「Level3自動駕駛系統」2025德國推出！邊開邊看電影沒問題

賓士「Level3自動駕駛系統」2025德國推出！邊開邊看電影沒問題

克萊斯勒「入門美式7人座MPV」回歸！2025年式Voyager登場

克萊斯勒「入門美式7人座MPV」回歸！2025年式Voyager登場

快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺＋燒甜甜圈超炸裂

快訊／F1台中市政路開飆「現場畫面曝」！直線衝刺＋燒甜甜圈超炸裂

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

「TOYOTA第2代油電跨界休旅」跑106公里不吃油！台灣舊款今年3月停售

「LEXUS RX休旅2.0升渦輪」入門款大陸開賣！折合新台幣171萬

「LEXUS RX休旅2.0升渦輪」入門款大陸開賣！折合新台幣171萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366