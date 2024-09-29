台灣「60萬有找進口車」將回歸！改款新Kia Picanto預計11月見

▲台灣官網釋出新Kia Picanto，預計第4季登場！（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

過去主打60萬以下的Kia Picanto，因產品週期替換，現行款於今年8月下架，不過官方已經釋出最新預告，最新改款的Kia Picanto即將登場，最快於11月上陣補位！

▲新Kia Picanto若能維持60萬有找售價，將成為市場話題車款。

目前改款新Kia Picanto售價尚未公布，過去舊款售價56.5萬起，未來若能維持60萬有找售價，將會是市場一大話題，因日前TOYOTA Vios取消入門款，目前60萬以下大眾車型僅剩三菱 Colt Plus，改款新Kia Picanto未來開價上勢必成為關注焦點。

▲外觀相當動感、活潑。

目前車型、售價官方均未透露，參考國外資訊，新Kia Picanto外觀、內裝可是有感更新，換上全新的風格設計，擺脫過去圓潤的可愛風，搖身變成一輛動感十足的視覺小鋼炮，海外另有提供更運動化的GT-Line車型。

▲安全配備成Kia Picanto重點，動力將採用1.2升自然進氣。

安全有感進化是小改款Kia Picanto重點之一，海外導入7具安全氣囊，並具有ACC、盲點偵測、LFA車道輔助、AEB防預警碰撞等，內裝採新的8吋數位儀錶，結合8吋螢幕，就算身為入門小車，配備與安全科技都不馬虎。

台灣預計導入1.2升自然進氣，搭配5速自手排變速箱，平均油耗可來到不錯的18km/L表現。