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83.9萬！台灣「Nissan Sentra黑化特仕車」開賣　配備升級不加價

▲台灣裕隆日產推出Sentra特仕車，限量600台。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣裕隆日產推出Sentra特仕車，限量600台。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

作為TOYOTA Altis直接對手，台灣原廠近期又針對Sentra釋出新車福利，以原本的中階款為基礎，推出配備升級特仕車，外觀、內裝都頗有新意，售價83.9萬、限量600台，配備升級不加價！

▲台灣裕隆日產推出Sentra特仕車，限量600台。（圖／翻攝自Nissan）

▲提供新車色搭配黑色套件營造強烈跑格感。

最新上市的「黑化雙生版」以原本中階款83.9萬為基礎，提供冷傲白、冷傲白搭配黯夜黑頂及疾風藍搭配黯夜黑頂3種車色。外觀升級5項配備，包含閃爍「藍紋頭燈」、「藍翼迎賓光流照地燈」，再搭配全新黑化水箱護罩、黑化保桿飾條、黑化鋁合金輪圈，營造出與眾不同的個性化外觀。

▲台灣裕隆日產推出Sentra特仕車，限量600台。（圖／翻攝自Nissan）

▲內裝導入氣氛燈、紅色縫線等。

內裝限量升級3項配備，包含附有7種顏色、可手動調控燈光大小及色彩變換的「環艙炫彩氣氛燈」、營造車內運動化氛圍的紅色方向盤定位標，以及蒙皮座椅搭配熱血紅色縫線，整體內裝更顯濃烈跑格。

本月入主Sentra「黑化雙生版」除可享有內外裝限量升級，更可同享「NISSAN好禮連發GO」購車優惠專案，包含贈送原廠後視鏡型行車記錄器、4萬元配件金、高額分期0利率優惠貸款等多重好禮。

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