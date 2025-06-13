ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

福斯Tiguan、法系大改款5人與7人休旅油耗曝！特斯拉Model Y同步現身

▲新一代福斯Tiguan休旅即將登台！展現高顏值、高CP值歐系休旅魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲5月能源局油耗公布！重點車清一色都是進口。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

5月最新能源局油耗公布，揭露不少剛上市、即將上市的重點新車，其中新一代福斯Tiguan、Golf、Passat Variant等新車都在5月完成油耗送測，另外未上市的Peugeot大改款3008與5008休旅也同步現身，暗示離最終上市已經不遠了！

▲新一代福斯Tiguan休旅即將登台！展現高顏值、高CP值歐系休旅魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯Tiguan雙動力油耗數據曝光。

首先在6月12日上市的新一代福斯Tiguan，提供1.5升渦輪48V輕油電、2.0升渦輪等動力，省稅金的1.5升渦輪繳出市區13.96、高速17.56、平均16km/L等油耗，屬於3級能源效率。

2.0升渦輪具有2種輸出規格，330 TSI市區10.03、高速15.27、平均12.8km/L；頂規430 TSI為市區9.21、高速14.02、平均油耗11.8km/L，均屬於4級能源效率。

▲經典Passat福斯回歸！帶來超寬敞的旅行車車格。（圖／記者徐煜展攝）

▲福斯5～6月3款重點新車都現身。

至於6月上市的新一代Passat Variant採2.0升渦輪，市區10.61、高速17.25、平均油耗14km/L，而小改款Golf採1.5升渦輪配48V輕油電，市區繳出15.45、高速20.75、平均油耗18.4km/L。

▲Peugeot 3008、5008送測籌備中，為今年上市作準備。（圖／翻攝自Peugeot）

▲新一代Peugeot 3008與5008預計今年上市。（圖／翻攝自Peugeot）

未上市新車亮點非Peugeot大改款3008與5008休旅莫屬，分別對應5人與7人座級距，動力均採用最新世代的1.2升渦輪油電系統，3008市區油耗21.9、高速19.35、平均油耗20.2km/L；5008為市區23.18、高速18.55、平均油耗20km/L。

▲改款新Model Y首度現身北台灣最大的南港新據點！（圖／記者徐煜展攝）

▲小改款Model Y即將在6月中旬展開交車。

電動車特斯拉小改款Model Y同步現身，近期剛在台灣亮相的小改款Model Y，即將在6月展開交車，對應台灣市售規格，提供單馬達後驅與雙馬達四驅，續航力繳出517與581公里。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：福斯GolfTiguanPassat VariantPeugeot 30085008TeslaModel Y

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

推薦閱讀

BMW「最強量產休旅」新年式亮相！取消入門款、充電再升級

BMW「最強量產休旅」新年式亮相！取消入門款、充電再升級

324.99萬起！台灣特斯拉「小改款Model S、X」開賣　最高漲30萬

324.99萬起！台灣特斯拉「小改款Model S、X」開賣　最高漲30萬

173.8萬起！台灣速霸陸BRZ推「運動特仕車」　外觀更兇、操控更有樂趣

173.8萬起！台灣速霸陸BRZ推「運動特仕車」　外觀更兇、操控更有樂趣

預售139.9萬！台灣Opel「7人座MPV」到港　單一長軸、7月中上市

預售139.9萬！台灣Opel「7人座MPV」到港　單一長軸、7月中上市

福斯Tiguan、法系大改款5人與7人休旅油耗曝！特斯拉Model Y同步現身

福斯Tiguan、法系大改款5人與7人休旅油耗曝！特斯拉Model Y同步現身

「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款！外觀更帥更霸氣又省油

「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款！外觀更帥更霸氣又省油

最新文章

BMW「最強量產休旅」新年式亮相2025-06-13

台灣特斯拉小改款Mode S、X開賣2025-06-13

台灣速霸陸BRZ推「運動特仕車」2025-06-13

台灣Opel「7人座MPV」到港　2025-06-13

福斯Tiguan、法系大改款5人與7人休旅油耗曝2025-06-13

「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款2025-06-13

KIA電動廂型車PV5南韓開始預售2025-06-12

別克首款電動車上市僅2年就推改款2025-06-12

1698萬起義大利手工超跑登台2025-06-12

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市2025-06-12

熱門文章

台灣Opel「7人座MPV」到港　2025-06-13

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款2025-06-12

「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款2025-06-13

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸2025-06-12

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅2025-06-10

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」2025-06-12

BMW「最強量產休旅」新年式亮相2025-06-13

KIA電動廂型車PV5南韓開始預售2025-06-12

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市2025-06-11

別克首款電動車上市僅2年就推改款2025-06-12

相關新聞

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

139.8萬！台灣「新一代福斯Tiguan休旅」上市　奧運金牌李洋成代言人

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

特斯拉預告「7人座Model Y」將回歸　510匹雙馬達性能版隨後跟上！

特斯拉預告「7人座Model Y」將回歸　510匹雙馬達性能版隨後跟上！

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

「TOYOTA全新中型跑旅」大陸上市！空間更勝RAV4折合新台幣57萬

讀者迴響

熱門文章

預售139.9萬！台灣Opel「7人座MPV」到港　單一長軸、7月中上市

預售139.9萬！台灣Opel「7人座MPV」到港　單一長軸、7月中上市

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

「TOYOTA超帥跑旅」預告7月改款！新車型更便宜折合新台幣109萬

「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款！外觀更帥更霸氣又省油

「TOYOTA高級版RAV4」推新運動款！外觀更帥更霸氣又省油

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

福斯經典Touran「7人座MPV」即將回歸！雙側滑門加上大空間不吃油

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

「TOYOTA高級版RAV4」改款化身跑旅！將搭載1.5升全新油電

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

Nissan「新一代7人座旗艦性能休旅」提前曝光！外觀、動力更霸氣

BMW「最強量產休旅」新年式亮相！取消入門款、充電再升級

BMW「最強量產休旅」新年式亮相！取消入門款、充電再升級

KIA「電動廂型車PV5」南韓開始預售！5人座＆貨車版同步接單中

KIA「電動廂型車PV5」南韓開始預售！5人座＆貨車版同步接單中

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366