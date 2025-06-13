福斯Tiguan、法系大改款5人與7人休旅油耗曝！特斯拉Model Y同步現身

▲5月能源局油耗公布！重點車清一色都是進口。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

5月最新能源局油耗公布，揭露不少剛上市、即將上市的重點新車，其中新一代福斯Tiguan、Golf、Passat Variant等新車都在5月完成油耗送測，另外未上市的Peugeot大改款3008與5008休旅也同步現身，暗示離最終上市已經不遠了！

▲福斯Tiguan雙動力油耗數據曝光。

首先在6月12日上市的新一代福斯Tiguan，提供1.5升渦輪48V輕油電、2.0升渦輪等動力，省稅金的1.5升渦輪繳出市區13.96、高速17.56、平均16km/L等油耗，屬於3級能源效率。

2.0升渦輪具有2種輸出規格，330 TSI市區10.03、高速15.27、平均12.8km/L；頂規430 TSI為市區9.21、高速14.02、平均油耗11.8km/L，均屬於4級能源效率。

▲福斯5～6月3款重點新車都現身。

至於6月上市的新一代Passat Variant採2.0升渦輪，市區10.61、高速17.25、平均油耗14km/L，而小改款Golf採1.5升渦輪配48V輕油電，市區繳出15.45、高速20.75、平均油耗18.4km/L。

▲新一代Peugeot 3008與5008預計今年上市。（圖／翻攝自Peugeot）

未上市新車亮點非Peugeot大改款3008與5008休旅莫屬，分別對應5人與7人座級距，動力均採用最新世代的1.2升渦輪油電系統，3008市區油耗21.9、高速19.35、平均油耗20.2km/L；5008為市區23.18、高速18.55、平均油耗20km/L。

▲小改款Model Y即將在6月中旬展開交車。

電動車特斯拉小改款Model Y同步現身，近期剛在台灣亮相的小改款Model Y，即將在6月展開交車，對應台灣市售規格，提供單馬達後驅與雙馬達四驅，續航力繳出517與581公里。