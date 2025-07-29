賓士AMG GT「跑車家族最後拼圖現身」！賽事競爭力強化還能合法上路

圖文／7Car 小七車觀點

當外界還在期待 AMG V8 車款的延續時，原廠已率先端出全新概念作品 GT Track Sport，並強調這款車不只是設計草圖，而是預示 AMG GT 車系未來可能的擴展方向。雖然目前仍以「概念車」定位現身，但隨著官方明言「GT 家族尚未完整」，此車投產的機率顯然不低。

值得注意的是，雖名為 Track Sport，Mercedes-AMG 仍留有讓它合法上路的伏筆。從測試車旁出現的 Michelin 高性能街胎判斷，這款雙門跑車極可能掛牌上路。而依據 GT3 賽車的規範，下一代 GT3 必須以量產合法車款為基礎製造，因此這輛 GT Track Sport 也很可能是為了日後賽車同源認證而準備的雛形。定位上，它勢必將高於現有 GT63 Pro，補足 AMG GT 家族性能最上層的空缺。

從偽裝車外觀可見，無論是天鵝頸式尾翼還是加大前下擾流，Track Sport 的設計明確走向更極端的空氣力學配置。而不同於現行第二代 AMG GT 採用 2+2 座布局、傾向舒適與實用性的調整方向，GT Track Sport 預期將回歸純種雙座跑車形式，回應外界對性能純度的期待，成為原廠用來與 Porsche 911 GT3 RS 直接對位的代表作。

AMG 也透露這款新車的開發目標不僅是性能提升，更意圖「刷新標準、重寫紀錄」，極有可能在未來計畫重新挑戰紐柏林北環賽道。回顧過去，AMG GT Black Series 曾在 2020 年以 6 分 48 秒的成績寫下市售車紀錄，雖然隔年被配備 Manthey 套件的 911 GT2 RS 超越，但 AMG 最終仍以 One 超跑奪回寶座，繳出驚人的 6 分 29 秒。不過 Track Sport 若真量產，目標應不會是挑戰 AMG One，而會更貼近 GT3 RS 等級的高性能對手。

就目前資訊判斷，GT Track Sport 將以強化的空力套件、重新調校的底盤與重量控制為主軸，搭配 V8 引擎延續聲浪傳統，成為 AMG 重振賽道血統的關鍵一員。