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左轉車道等紅燈「少1動作被檢舉罰3600元」！苦主嘆：吵也要打好打滿

駕駛在左轉車道等紅燈時也要開啟方向燈，否則可依法判處新台幣1200元至3600元罰鍰。（示意圖非當事車／翻攝自臉書爆料公社）

▲駕駛在左轉車道等紅燈時也要開啟方向燈，否則可依法判處新台幣1200元至3600元罰鍰。（示意圖非當事車／翻攝自臉書爆料公社）

圖文／CTWANT

用路人騎車或開車上路，要轉彎或變換車道都應提前打方向燈，近日一名網友指出，他開車在左轉車道等紅燈，綠燈要左轉時有打方向燈，卻遭後方車輛檢舉，收到3600元罰單，無奈勸大家不管幾秒都要打方向燈。

一名網友在社群Instagram分享收到罰單的慘痛經歷，他說明事發當下自己停在左轉車道等紅燈，因為方向燈聲音太吵，他暫時關閉方向燈，綠燈啟動後才打方向燈左轉。不料，原PO的行為遭後方車輛檢舉，收到違規事實是未全程開啟方向燈的罰單，挨罰3600元後感嘆「現在開車真的很難！」

原PO也以自身經驗提醒其他人，「只要是左右轉車道、旁邊又是雙實線，就算是停車等燈，也要記得一直打方向燈，秒數多短都不能省，一定要全程打好打滿」。不過貼文底下，許多網友認為原PO問題很大，「本來就應該全程打燈，這是駕訓班第一課」、「最討厭到路口才要打方向燈的人」、「左轉燈可能擋住標線，打方向燈是提醒後方車輛」。

據《道路交通安全規則》第102條規定，駕駛人於左轉或右轉時，應於行駛至轉彎前30公尺處開啟方向燈；駕駛在變換車道、超車、靠邊停車及起步等行為中，也應全程使用方向燈。違者可依《道路交通管理處罰條例》第42條，處以新台幣1200元至3600元罰鍰；若此情形發生在高速公路或快速道路上，罰鍰會提高到新台幣3000元至6000元，並記違規點數1點。

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關鍵字：左轉車道紅燈方向燈檢舉罰單汽車開車

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