特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

▲長軸7人座Model Y不是大陸專屬！歐洲開始測試今年發表。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

今年7月大陸首度釋出長軸特斯拉Tesla Model Y，不過其他市場看來也對長軸Model Y相當有興趣，近日已出現在德國紐柏林附近展開測試，大陸、歐洲都將透過長軸Model Y搶攻7人座電動車市場！

▲歐洲將以長軸Model Y補上Model X停產空缺。

雖然歐洲長軸Model Y有透過偽裝掩飾身分，但從造型、鋁圈等細節判斷，基本都與大陸7月公布的長軸Model Y一致，特斯拉計畫於 9 月於大陸率先推出 Model Y L長軸，歐洲則會稍晚推出，未來由上海與德國工廠生產。

事實上，由於Model X即將在歐洲停產，因此長軸Model Y剛好填補Model X產品空缺。參考大陸市場規格，長軸Model Y車長增加179mm、車高增加40mm、軸距增加150mm，使車身尺碼來到4,976mm x 1,920mm x 1,668mm，軸距突破3米來到3,040mm。

▲大陸最快9月上市，而歐洲則會稍晚推出。

動力目前僅知採採雙馬達全輪驅動（前軸馬達142kW、後軸馬達198kW），總輸出功率為340kW（約456匹），在動力上與Model Y Performance相當接近，續航力還尚未公布。

