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Skoda「旗艦7人座電動休旅」測試！大空間+14.6吋螢幕、續航600km

▲Skoda Vision 7S 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda首款7人座電動休旅被捕捉到測試照，預料將是Vision 7S的量產版本，圖為Vision 7S。（圖／翻攝自Skoda）

記者林鼎智／綜合報導

繼推出Enyaq首款電動車後，Skoda近日也被捕捉到一款7人座電動測試車，很可能就是Vision 7S概念車的量產版本，這款新車將成為品牌旗艦電動車，與Enyaq同樣搭載MEB電動車平台，車名將稱為Space，確定2026年就會上市。

測試車是在瑞典北部被發現，全車重度偽裝下還能看到圓弧的前廂蓋，並且具有大型進氣壩、AirCurtain導流氣簾，輪圈樣式還前、後不同款，有切削造型與雙肋十幅式造型，車身預計也會採與烤漆同色輪圈，並有厚實的鈑線設計。

▲Skoda Space／Vision 7S測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲Skoda Space／Vision 7S測試 。（圖／翻攝自Carscoops）

▲Skoda首款7人座電動休旅將命名為Space，將搭載MEB平台，最大續航將可達到600公里。（圖／翻攝自Carscoops）

Space的車長約4,900mm，比Enyaq長250mm，同時測試車也有擾流尾翼及垂直造型尾燈，車側則有平整化車門把手，原廠宣稱新車具有靈活且寬敞的車室空間，車內也將配置14.6吋直立式大螢幕。

儘管動力編成還不確定，但考量到同樣搭載MEB平台、概念車採89kWh電池，預計將會與Enyaq共享動力編成，提供單馬達後驅、雙馬達全驅選擇，最大馬力將有282匹、WLTP續航力達600公里。

▲Skoda Vision 7S 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Vision 7S 。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda稱將有靈活且實用的車室空間，另外也將搭載14.6吋直立式大螢幕。

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關鍵字：汽車Skoda斯柯達SpaceVision 7S7人座電動休旅MEB平台進口捷克

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