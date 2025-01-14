台灣去年多了「2.6萬賓士新車主」！最受歡迎是GLC休旅＆E-Class

▲賓士休旅車系在台全年銷量成長超過 20%，GLC 表現尤為突出，全年掛牌突破 8,000 台。（圖／台灣賓士提供）

圖文／CTWANT

2024 年全球車市面臨挑戰與波動，Mercedes-Benz 全球總掛牌數238.9萬輛（小客車及商旅車），銷量微幅下滑 4%，不過核心產品級距（如E-Class、GLC）銷量成長 6%。反觀台灣市場，豪華車市場整體成長約3%，Mercedes-Benz全年掛牌數 26,299輛，成長 7.6%，再次鞏固歐系豪華車的領導地位。

即便台灣豪華車市場整體成長僅3%，2024年台灣賓士仍有31種車系，其中28款車型為全新或小改款的產品陣容。台灣賓士總裁金恩中（Eun Choong Kim）表示 ，「2024年台灣賓士有雙位數成長。其中，高階豪華車系全年銷量占整體銷售13%，且Mercedes-AMG較去年成長 16%；而純電車款年成長率近25%。」

最受消費者愛戴的休旅車系全年銷量成長超過20%，最暢銷車系GLC全年掛牌數更突破 8,000 台，年增27%，而代表高階豪華的經典車型G-Class在台掛牌數也突破 500 台；在中大型房車部分，E-Class全年掛牌數超過2,000台，穩居級距第一。

除了在車輛銷售報喜以外，台灣賓士於數位服務上也有收穫。「Mercedes-Benz 數位增訂服務」在台訂閱數累積近 3,800 件，年增高達85%，最受車主青睞的是提供便利車輛控制與設定的「遠端套件」，能透過手機操作與查詢車輛狀態；此外，行車紀錄器與原廠導航及相關套件也深受消費者喜愛。

展望2025年，將延續近期上市的產品優勢，不論是雙門轎跑CLE、經典永恆G-Class、地標最速家族的Mercedes-AMG各種車型，台灣賓士將依照Mercedes-Benz全球方針，於未來2年內進行關鍵性的產品布局，迎來全新世代產品線。

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