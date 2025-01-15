賓士「旗艦電動房車」銷量暴跌　時隔不到一年將迎來2度小改款　

▲現行款賓士旗艦電動房車EQS才在去年進行小改款，不過最近又有測試照流出，在銷量不佳下傳出將二度小改 。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



記者林鼎智／綜合報導

雖然才在去年更新，但賓士（Mercedes-Benz）打算對旗艦電動房車EQS進行2度小改款，變化雖然不大，但頭燈將換上新的造型，而這麼快迎來2度更新，或許也是因為EQS、EQS SUV銷量不佳，甚至在美國市場銷量暴跌52％。

在去年小改款的EQS上，不僅傳統立鏢回歸、同時水箱護罩也仿照S-Class，並且提供更舒適的Rear Comfort Package Plus後座套件（選配），電池組也從108.4kWh加大到118kWh，使EQS450續航力提升82公里，來到799公里、EQS450+更可來到822公里。

▲從間諜照中可看到EQS將換上3芒星圖案的頭燈，並針對偽裝的保桿、引擎蓋進行修飾。（圖／翻攝自Carscoops）



在維持一貫家族設計語彙下，二度小改款的EQS可從測試照中看到，頭燈也換上3芒星造型，該頭燈圖案已陸續在即將到來的新車中出現，包括新一代CLA、S-Class、GLE、GLS等產品。

值得一提的是，3芒星圖案僅出現在頭燈，並不會出現在尾燈，取而代之的是以橫貫式燈條設計，其他動力是否有升級還不確定，預料二度小改款的EQS可能以2026年式車型販售。