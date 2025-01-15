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能源署12月耗能測試出爐！WRX旅行車有新車型、小改款IONIQ 5現蹤

▲台灣導入最新世代的WRX Wagon，搭上2.4升新渦輪，更有性能味！（圖／記者徐煜展攝，以下同）

▲能源署12月耗能測試出爐，其中出現新款IONIQ 5電動車、以及WRX Wagon新車型，有望在農曆年後登場。（圖／資料照、翻攝自能源署，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

經濟部能源署2024年12月油耗出爐，已上市車款如KIA Sorento、Carnival、以及昨天發表的Range Rover Sport SV Edition Two都在名單內。新車部分則有疑似小改款IONIQ 5電動車與速霸陸WRX Wagon新車型，有望在農曆年後登場。

首先在已上市車款方面，KIA Carnival在2.2升柴油動力下，平均油耗依車型落在14.6-14.7km／L，Sorento休旅則在柴油車型具有15.3-17.8km／L，1.6升汽油渦輪油電動力則是16.9-19.4km／L。而甫發表的Range Rover Sport SV Edition Two搭載4.4升V8雙渦輪+輕油電動力，在635匹最大馬力下平均油耗為8.3km／L。

▲2024年12月油耗測試。（圖／翻攝自經濟部能源署）

▲已上市新車中，KIA Carnival平均油耗落在14.6-14.7km／L、Sorento柴油則是15.3-17.8km／L、渦輪油電車型為16.9-19.4km／L。

新車方面，Hyundai則送驗IONIQ 5電動車，其中167匹單馬達後驅版本續航力為533公里、225匹雙馬達全驅車型則是662公里續航力，相較現行的EV400、EV600車型明顯提升不少，有望是電池加大的小改款版本。

▲Hyundai Ioniq 5 EV500 Performance試駕。（圖／記者林鼎智攝）

▲2024年12月油耗測試。（圖／翻攝自經濟部能源署）

▲Hyundai也送測IONIQ 5電動車，有望是小改款後的版本，續航力明顯增加不少。

速霸陸方面，台灣意美汽車也送驗一款「WRX GT-S Wagon EyeSight」新車型，該車很可能是入門車型、定位在現行款tS之下，差異處則可能拔掉天窗換來更親民售價，並同樣具有2.4升水平對臥4缸渦輪引擎、CVT變速箱及EyeSight輔助系統，平均油耗為11.2km／L，有望比tS版的178.8萬更便宜。

▲2024年12月油耗測試。（圖／翻攝自經濟部能源署）

▲台灣導入最新世代的WRX Wagon，搭上2.4升新渦輪，更有性能味！（圖／記者徐煜展攝，以下同）

▲速霸陸台灣意美送驗WRX GT-S Wagon EyeSight新車型，很可能將使入手門檻再更親民。

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關鍵字：汽車能源署經濟部油耗耗能電動車IONIQ 5KIASorentoCarnivalWRX Wagon測試

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