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Mazda將推「全新電動旅行車」！成停產Mazda 6市場接班人

▲Mazda 6e日前歐洲上市！有望再追加旅行車款。（預想圖／翻攝自《IG@theottle》）

▲Mazda 6e日前歐洲上市！有望再追加旅行車款。（預想圖／翻攝自《IG@theottle》）

記者徐煜展／綜合報導

作為Mazda 6房車接班人的Mazda 6e電動房車，日前已在歐洲上市帶來不少話題，既然身為Mazda 6接班人，怎能少了經典的Wagon旅行車款，近來已經有Mazda 6e Wagon預想圖釋出，先讓車迷過過乾癮！

▲Mazda 6e日前歐洲上市！有望再追加旅行車款。（預想圖／翻攝自《IG@theottle》）

▲Mazda 6e Wagon問世將成為市場罕見的電動車旅行車。

瞄準特斯拉Model 3而來，Mazda在大陸、歐洲相繼發表全新電動房車，大陸稱為EZ-6、歐洲則為Mazda 6e，是用來接替停產Mazda 6戰略位置，其具有單馬達、雙馬達設定，續航力483～555公里。

隨著Mazda 6e上市帶來不少話題，也讓不少車迷期待是否有旅行車版本，近來已有Mazda 6e Wagon預想圖在網路上公開，其設計來自房車版的Mazda 6e，賦予旅行車經典的美背線條，若Mazda 6e Wagon如願真的問世，那絕對能在同級少有的電動旅行車市場，先奪得市場先機！

▲Mazda 6e日前歐洲上市！有望再追加旅行車款。（預想圖／翻攝自《IG@theottle》）

▲內裝設計來自Mazda 6e房車。

預想圖的內裝則與Mazda 6e一致，座艙內配置12.3吋數位儀表、14.6吋中控螢幕與10.2吋HUD抬頭顯示器，房車版另有全景玻璃車頂，體現Mazda向來訴求的高貴、奢華感。

動力配置上，房車Mazda 6e，提供68.8kWh或80kWh電池，小電池版本續航力可達483公里；搭配80kWh電池時，最大續航力為555公里。

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