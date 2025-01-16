HONDA「全新入門休旅」印度推特仕車！黑化不陽春折合新台幣60萬有找

▲人氣超夯的HONDA Elevate，近來在印度追加黑化特仕車。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

高人氣的HONDA Elevate入門休旅，其在印度市場發光發熱後，更以WR-V之名導回日本母國，近來印度原廠針對Elevate，推出帥氣、配備豐富的Signature Black Edition黑化特仕車，當地售價折合新台幣60萬有找！

▲外觀特別以黑化作為主題，搭上專屬的17吋鋁圈。

HONDA Elevate、WR-V近來在各國市場積極拓展版圖，其首發地的印度市場推出CP值更高的Signature Black Edition特仕車，外觀採質感出色的水晶黑塗裝，再加上專屬的17吋黑色鋁圈、Signature Black Edition 專屬銘牌，散發出獨特殺氣同時，也帶來不少精緻時尚感，售價157.1萬盧比，折合新台幣59.8萬。

▲內裝採運動化黑色皮椅，導入7色環艙氣氛燈等。

內裝誠意、儀式感也不差，同樣呼應外觀黑化主題，搭配皮質座椅、多媒體螢幕等，還增加7色可變化的環艙氣氛燈，讓這輛主打入門級距的小休旅，也能擁有豐富且高質感的車艙設計。

動力維持1.5升自然進氣，搭配CVT變速箱，繳出121匹馬力、14.8公斤米扭力，HONDA Elevate定位在HR-V之下，主要鎖定TOYOTA Yaris Cross、Nissan Kicsk等小休旅級距，在印度、日本等市場都有不錯的人氣迴響。