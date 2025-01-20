三菱「跨界小休旅」進軍澳洲！1.0升渦輪鎖定TOYOTA神車

▲三菱ASX跨界小休旅將導入澳洲市場。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

海外於去年發表矚目的Mitsubishi三菱小休旅ASX，預告將在2025年進軍澳洲市場，其搭載豐富的3種動力配置，提供1.0升渦輪、1.3升渦輪、1.6升PHEV等，劍指當地TOYOTA Yaris Cross而來！

▲三菱ASX與雷諾Captur共享平台。

三菱ASX基於Renault-Nissan-Mitsubish聯盟合作協議，採CMF-B新平台，與Renault Captur為血緣雙生關係，其4,228x1,797x1,566mm長寬高、2,639mm軸距，帶來靈巧便利的都市用車。

小巧尺碼搭上豐富的3種動力配置，澳洲尚未公布ASX詳細規格，不過ASX在其他市場有1.0升渦輪，可輸出91匹馬力，這具引擎與Nissan Almera共享。

▲具備3種豐富動力可選。

在電氣化技術上也沒少，1.3升渦輪搭配12V輕油電，提供138、155匹馬力等規格，還有更省油的1.6升自然進氣搭配電動馬達，1.6升PHEV搭配10.5kWh電池組，馬力來到156匹，具備49公里純電續航力。

內裝設計與其他家族車款不同，採與雷諾Captur設計語彙，10.4吋直列的多媒體螢幕相當吸睛，還支援Google車載系統，還是三菱家族第1款與Google合作的新車，安全配備也不陽春，新ASX具有符合L2水準的輔助駕駛科技。