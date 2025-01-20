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「HONDA Odyssey」多款新車台灣送測！鎖定TOYOTA Sienna 7人座

▲HONDA Odyssey於環境部送測多款新車！（圖／翻攝自環境部）

▲HONDA Odyssey於環境部送測多款新車！（圖／翻攝自環境部）

記者徐煜展／綜合報導

於2022年退出台灣市場HONDA Odyssey，近來於環境部噪音送測中曝光，採3.5升V6引擎為美規車型，並不是台灣過去原廠販售的2.4升日規版本，送測的美規HONDA Odyssey應為水貨商自行導入，對手鎖定TOYOTA Sienna！

▲HONDA Odyssey於環境部送測多款新車！（圖／翻攝自環境部）

▲送測應為水貨商導入的美規車型。

2022年因日本HONDA Odyssey停產，連帶台灣市場將經典的日規Odyssey停售，加上TOYOTA Previa也告別市場，頓時MPV市場出現大空缺，也因此便宜了Hyundai Custin，直到現在，台灣Hyundai Custin目前都沒有直接對手。

雖然日本停產HONDA Odyssey，但日前已從大陸逆輸入導入Odyssey雙生車，而台灣受限產地限制，遲遲未有HONDA Odyssey導入規劃，雖然台灣本田曾表態，評估導入美規Odyssey，但事實上，美規Odyssey尺碼、動力在台灣市場並不吃香，因此推測為台灣原廠送測的機率不高。

▲HONDA Odyssey於環境部送測多款新車！（圖／翻攝自環境部）

▲HONDA Odyssey於環境部送測多款新車！（圖／翻攝自環境部）

▲北美去年推出小改款HONDA Odyssey，針對內裝配備升級。

多款新車HONDA Odyssey於環境部送測，都是採用3.5升V6引擎，搭配10速變速箱，推測為水貨商導入去年北美上市的小改款車型，美規Odyssey擁有超過5米車長、破3米軸距表現，比日規大了一號，與TOYOTA Sienna屬於同級距的競爭對手。

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