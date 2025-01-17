Nissan去年營利暴跌90.2%　日媒：利潤需提高3倍才能與Honda合併

▲Honda與Nissan在去年簽署經營統合合作備忘錄後，最近外媒也指出，Nissan必須在2026年8月前提高3倍利潤才有望合併。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

雖然說Nissan（日產）與Honda（本田）、Mitsubishi（三菱）已簽署經營統合合作備忘錄（報導請點此），不過Nissan的財務帶來許多困境，根據外媒報導，Nissan必須在2026年提高獲利至3倍，才有與本田合併的機會。

據了解，Nissan去年營業利潤暴跌90.2%，從3,367億日圓（折合新台幣約712億）衰退至329億日圓（折合新台幣約69.6億），淨利也大幅下降，光是2024上半年就比同期銳減93.5%，從2,962億日圓（折新台幣626億）跌到192億日圓（折新台幣40.6億），這也讓Nissan將2024年財報下修至1,500億日圓（折新台幣317.3億），較前年下調74%。

▲Nissan去年營業利潤暴跌90.2%，從3,367億日圓衰退至329億日圓，除了裁員、減產外，還需提升銷量才能挽救財務困境。（圖／翻攝自Nissan）



Nissan的財務困境在宣布減產、裁員後只能算治標，在治本的銷售目標上仍需一段時間。這也讓3方定於2026年8月合併的條件更加困難，因為Nissan要在2026年達到4,000億日圓才有機會讓合併成真。Honda社長暨執行長三部敏宏先前也曾直言，若Nissan與Honda不能以2家獨立運作的公司來執行整合，那麼這項合併就無法實現。

《日經新聞》報導，根據經營統合合作備忘錄內容，Nissan、Honda、Mitsubishi合併後的集團目標是每年創造3兆日圓的營業利益，並建立起30兆日圓以上的銷售額。這對Nissan意味著需要長期貢獻約6,000億日圓的利潤，必須在2026年前將利潤提高2倍以上，否則在合併之前就會宣告失敗。

▲根據經營統合合作備忘錄內容，Nissan、Honda、Mitsubishi合併後的集團目標是每年創造3兆日圓的營業利益，並建立起30兆日圓以上的銷售額。（圖／翻攝自Honda）