電動車牌照稅延至2030開徵　立委：馬力計價不公、將提修正案

▲台灣電動汽機車牌照稅將再展延5年至2030年開徵，主因是目前牌照稅的課稅基準是以馬力為級距，若用在電動車上將比油車高上數倍，以特斯拉Model S Plaid為例，最大馬力1,020匹若按照現行稅制將被課徵117,000元。（圖／翻攝自Tesla）



記者林鼎智／綜合報導

台灣目前電動汽機車牌照稅為緩徵狀態，原訂緩徵期到今年為止，不過因現行牌照稅以馬力為課稅基準，將使電動車比油車被課徵數倍金額、每年甚至上看11萬元，引發電動車主恐慌。對此，有立委將與主管機關推動修法，除了延後電動車牌照稅至2030年開徵外，也要重新檢討電動車課稅標準。

立委林俊憲表示，現行《使用牌照稅法》附表中的電動車課稅標準是以馬力為級距，是十幾年前電動車技術尚未成熟時制定，用在現行電動車款上，有大量電動車將被課徵數倍牌照稅、甚至上看11萬元，相較現有1.8-3.0公升油車牌照稅（1.1萬-2.8萬元）而言，顯然不公平。

▲現行《使用牌照稅法》中對電動車的課稅標準是以馬力為級距，是十幾年前電動車技術尚未成熟時制定，若按照此標準將對電動車主不公平。（圖／資料照）



林俊憲提到，原本初衷要修訂牌照稅課徵標準，油車、電車一視同仁，但考量政府正在推行「2030年市售電動車達30%」的目標，而現有電動車也僅佔740萬輛乘用車中的1%-1.5%，對稅基影響不大，因此決定改朝延長緩徵方向推動。

除了與交通部、財政部賦稅署、經濟部達成共識，將與行政院合作推動修法，將電動車牌照稅開徵再延長5年至2030年外，並要求推出《使用牌照稅法》修正案，在開徵前1年重新檢討課稅標準。