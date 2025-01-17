ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

電動車牌照稅延至2030開徵　立委：馬力計價不公、將提修正案

▲特斯拉Model S Plaid 需到9月才能解放極速。（圖／翻攝自Tesla）

▲台灣電動汽機車牌照稅將再展延5年至2030年開徵，主因是目前牌照稅的課稅基準是以馬力為級距，若用在電動車上將比油車高上數倍，以特斯拉Model S Plaid為例，最大馬力1,020匹若按照現行稅制將被課徵117,000元。（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

台灣目前電動汽機車牌照稅為緩徵狀態，原訂緩徵期到今年為止，不過因現行牌照稅以馬力為課稅基準，將使電動車比油車被課徵數倍金額、每年甚至上看11萬元，引發電動車主恐慌。對此，有立委將與主管機關推動修法，除了延後電動車牌照稅至2030年開徵外，也要重新檢討電動車課稅標準。

立委林俊憲表示，現行《使用牌照稅法》附表中的電動車課稅標準是以馬力為級距，是十幾年前電動車技術尚未成熟時制定，用在現行電動車款上，有大量電動車將被課徵數倍牌照稅、甚至上看11萬元，相較現有1.8-3.0公升油車牌照稅（1.1萬-2.8萬元）而言，顯然不公平。

▲n7全新大電池不僅更會跑，配備更豐富，換上新介面更顯高CP值魅力。（圖／記者徐煜展攝）

▲現行《使用牌照稅法》中對電動車的課稅標準是以馬力為級距，是十幾年前電動車技術尚未成熟時制定，若按照此標準將對電動車主不公平。（圖／資料照）

林俊憲提到，原本初衷要修訂牌照稅課徵標準，油車、電車一視同仁，但考量政府正在推行「2030年市售電動車達30%」的目標，而現有電動車也僅佔740萬輛乘用車中的1%-1.5%，對稅基影響不大，因此決定改朝延長緩徵方向推動。

除了與交通部、財政部賦稅署、經濟部達成共識，將與行政院合作推動修法，將電動車牌照稅開徵再延長5年至2030年外，並要求推出《使用牌照稅法》修正案，在開徵前1年重新檢討課稅標準。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動車牌照稅使用牌照稅馬力課徵延後2030金額稅制

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

米其林推「新Pro 5公路車胎」！4規格、無內胎系統專為長距離設計

米其林推「新Pro 5公路車胎」！4規格、無內胎系統專為長距離設計

最新文章

米其林推出「新公路車胎」Pro 52025-01-17

電動車牌照稅延至2030開徵2025-01-17

台灣Hyundai Tucson L新年式漲價2025-01-17

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

HONDA「全新豪華跑旅」亮相2025-01-17

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車2025-01-17

福斯集團2024全球銷量上看903萬台2025-01-16

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」2025-01-16

藍寶堅尼全新油電小牛登台2025-01-16

「TOYOTA全新入門休旅」正式登場2025-01-16

熱門文章

「TOYOTA全新入門休旅」正式登場2025-01-16

HONDA「全新豪華跑旅」亮相2025-01-17

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找2025-01-15

藍寶堅尼全新油電小牛登台2025-01-16

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」2025-01-16

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車2025-01-17

福斯集團2024全球銷量上看903萬台2025-01-16

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利2025-01-15

Skoda Kodiaq奪7人座休旅冠軍2025-01-16

相關新聞

102.9萬起！台灣Hyundai Tucson L新年式漲價、增未繫安全帶警示

102.9萬起！台灣Hyundai Tucson L新年式漲價、增未繫安全帶警示

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身

預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

KTM發表白牌＆黃牌滑胎車「125／390 SMC R」！輕量化單缸更好玩

福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366