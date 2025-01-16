TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

▲TOYOTA去年在歐洲銷售成長，但旗下車款在歐洲銷量最差的卻是Supra跑車，甚至還比部分歐洲國家才有販售的Mirai氫動力車還少。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA 2024年在歐洲市場銷量亮眼，去年成長3%，共賣出1,128,948輛，Lexus更在歐洲大幅成長20%（共賣88,184輛），雙品牌在歐洲共賣了1,217,132輛，不過若要問哪一台是TOYOTA在歐洲賣最差的車？答案就是TOYOTA「牛魔王」 Supra。

TOYOTA Supra成為去年歐洲銷量最差車款，這款後驅跑車僅賣出442輛，甚至還比只有部分歐洲國家販售的Mirai氫動力車（533輛）還少，值得一提的是，這也是歐洲買得到Supra的最後一年，因為牛魔王在推出Final Edition最終特仕版（報導請點此）後也即將在今年停售。

▲Mirai氫動力車去年在歐洲市場共賣出533輛，許多歐洲國家還提供電動車補助、稅收減免等購車獎勵。



TOYOTA Supra賣不好，除了本身雙門跑車的小眾因素外，與歐洲的售價高昂有關，不過這並不是指Supra的車價昂貴，而是買家還需負擔其他額外費用，像是VAT增值稅（台灣稱為加值型營業稅）、以及基於碳排放量的消費稅。相反的，Mirai則有電動車補助、稅收減免等購車獎勵，即便加氫站不多，但仍有不少計程車業者選用。

以荷蘭為例，買一輛2.0升4缸渦輪引擎的入門Supra就要76,795歐元（折合新台幣約260萬），顯然比其他市場還貴上不少，至於較親民的GR86也在去年於歐洲停售，主要是受到去年5月通過的網路安全法規因素，因此今年在Supra停售後，TOYOTA在歐洲將沒有雙門跑車可賣。

▲Supra即將在今年停售，屆時TOYOTA在歐洲市場將沒有跑車產品。