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2280萬起！Aston Martin「V12最速量產車」登台、第一季開始交車

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin總代理永三今（16）日正式發表Vanquish，台灣基本車價2,280萬起，今年第1季就能陸續交車 。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自Aston Martin）

記者林鼎智／台北報導

全新第3代大改款Vanquish繼去年9月海外亮相後，Aston Martin總代理永三汽車今（16）日正式在台發表這款V12猛獸，並公布台灣售價自2,280萬起，預計今年第1季就能開始交車。

Aston Martin Vanquish台灣基本車價：2,280萬起

▲Aston Martin Vanquish。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲新Vanquish年產量1,000輛內，也是品牌最快的量產車。

接續DBS、睽違6年改款，新Vanquish年產量1,000輛內，並且在品牌旗艦定位下，搭載5.2升V12雙渦輪引擎、8速ZF自排變速箱、後輪驅動，具有最大馬力835匹／102公斤米扭力，靜止加速破百3.2秒、極速345km／h，也是Aston Martin歷來最快的量產車型。

為了提供強大動力，原廠也針對這具V12引擎換上新的汽缸體、連桿、凸輪、進排氣等，並換上轉速提升15%的全新渦輪，同時也加大引擎機油冷卻器，提升散熱效率50%。Vanquish車重1,910公斤、全車重量分佈51:49，達成出色操控。

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲這具新款V12引擎具有最大馬力835匹／102公斤米扭力，靜止加速破百3.2秒。

新Vanquish也是首款標配全景玻璃車頂的雙門超跑、並具有隱藏式車門把手，全車採粘合鋁合金車身結構、前雙A臂、後多連桿懸吊系統，同時也配備Bilstein DTX自適應避震器，原廠還強化前底版、前橫樑，使全車橫向剛性提升75%。

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Vanquish標配21吋鍛造輪圈、CCB陶瓷碳纖維煞車系統，懸浮尾飾燈組則由7個LED葉片組成，相當吸睛。

制動上，Vanquish標配CCB陶瓷碳纖維煞車系統，搭配前410mm、後360mm碟盤，同時也減輕27公斤黃下重量，電控上也有新款ABS系統，該ABS共有4組控制模式，分別負責IBC整合式煞車防滑控制系統、ITC智能循跡控制、IVC整合式車輛控制系統、IVE整合式車輛動力預測系統等，另外也是品牌首款搭載彎道煞車2.0系統的新世代超跑。

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Aston Martin Vanquish登台 。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙內則採10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕。

外觀方面，新Vanquish造型霸氣動感，獨特的車側飾條標配亮鍍鉻事件，搭配V12鮮紅字樣，懸浮尾飾燈則由7個LED葉片組成，在夜晚上相當醒目。座艙內則採10.25吋數位儀表、10.25吋中控螢幕，具有無線Apple Carplay功能，並標配運動座椅、Bowers & Wilkins音響系統。

▲Aston Martin Vanquish規格 。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin Vanquish規格表。

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