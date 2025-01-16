只有1台！Lexus「RC F跑車最終版」台灣開賣　開價439萬向傳奇道別

▲Lexus推出全球限量300台的RC F Final Edition，台灣成功爭取到1台配額。（圖／翻攝自Lexus）

記者張慶輝／綜合報導

Lexus總代理和泰今（16）日宣布，全球限量300台的RC F Final Edition，台灣成功爭取到1台的配額，將以439萬限量發售；作為日系高性能跑車的獨特存在，RC F憑藉其5.0升V8自然進氣引擎奠定其地位，在問世10多年後迎來了最終章，以Final Edition最終版正式向車迷道別。

▲RC F Final Edition承襲2019年推出的Track Edition，外觀除了有大量碳纖維套件，還配備BBS鋁圈與Brembo煞車系統。（圖／翻攝自Lexus）

此次RC F Final Edition承襲了2019年推出的Track Edition，外觀有滿滿碳纖維空力套件，從車頂、前下導流、側導流到後下導流都是，足踏4只BBS超輕量化黑色鍛造19吋鋁圈，內部則有Brembo高性能煞車系統搭配紅色卡鉗，再輔以燻黑後照鏡，低調內斂中又不失熱血殺氣。

▲車內以RC F專屬烈焰紅搭配尊爵黑為基調，並配備有專屬賽車座椅。（圖／翻攝自Lexus）

為了進一步突顯Final Edition的不凡身分，車內中控台上鑲嵌有碳纖維專屬銘牌，儀錶板也有專屬啟動動畫，就連迎賓燈也採用F字樣；內裝風格以RC F專屬烈焰紅搭配尊爵黑為基調，無論是座椅、排檔桿、安全帶或環艙飾板上都能看見，營造出氣勢質感兼具的座艙氛圍。

▲為了突顯其不凡身分，中控台上還鑲嵌有專屬銘牌。（圖／翻攝自Lexus）

性能方面，RC F Final Edition搭載5.0升V8自然進氣引擎（代號2UR-GSE），可輸出464匹馬力與53公斤米扭力，搭配8速SPDS手自排變速箱與後輪驅動（整合Torsen LSD限滑差速器），安全極速直上270km/h；在安全性上也沒有妥協，標配有LSS+ 2.0智動駕駛輔助，能帶來完整的主動安全防護與駕駛輔助功能，在享受熱血性能的同時也能安心移動。