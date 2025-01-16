Skoda Kodiaq奪台灣7人座進口休旅冠軍　2.0升車型預告第2季交車

▲Skoda Kodiaq自去年9月改款上市後，共賣出1,500台，6度蟬聯台灣7人座進口休旅冠軍。（圖／翻攝自Skoda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Skoda Kodiaq「棕熊」休旅連續6年蟬聯7人座進口休旅銷售王，2024年在新一代Kodiaq改款、僅可交付1.5升TSI車型下，去年共賣出1,500台，發表4個月接單已破1,400張。Skoda Taiwan也預告，Kodiaq 2.0升TSI 4x4車型將在今年第2季開始交車。

全新第2代Skoda Kodiaq共有1.5升TSI e-tec、2.0升TSI 4x4兩種車型，上市優惠價分別為153.8萬、173.8萬。不過去年僅以1.5升車型交付，2.0升版本則即將在農曆年後到來。

▲Skoda Taiwan也預告Kodiaq 2.0升車型將自第2季開始交車。



新Kodiaq外觀換上Modern Solid設計語彙，具有8角型水箱護罩、晶鑽練燈組，車內也配備10吋數位儀表、13吋懸浮式中控螢幕，並具有845-2,035公升後行李廂空間，滿足7人座家庭休旅需求。

動力上，1.5升TSI車型導入第2代48V輕油電系統，最大馬力為150匹、最大扭力25.5公斤米；2.0升TSI全驅車型則在今年開始量產，最大馬力為204匹，預計在第2季開始交車。Skoda Kodiaq全球累積銷量已突破90萬輛，台灣市場更連續6年蟬聯7人座進口休旅冠軍。

▲Kodiaq配備10吋數位儀表、13吋懸浮式中控螢幕，並具有845-2,035公升後行李廂空間，滿足7人座家庭休旅需求。