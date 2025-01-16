福斯「旗艦電動房車」創續航紀錄！一次跑941公里去除里程焦慮

▲福斯ID.7 Pro S刷新最大續航里程，在Nardo賽道創下單趟941公里表現。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）電動房車ID.7 Pro S近日於義大利Nardo賽道創下能耗紀錄，在單趟駕駛下最大續航力來到941公里，超越WLTP測試的709公里，使電耗來到9.2kWh／100km，相當於1度電可跑10.87公里！

這項測試是在去年12月進行，測試車與市售版本完全一樣，ID.7 Pro S搭載86kWh電池，具有0.23Cd超低風阻係數，採282匹單馬達後驅，靜止加速破百6.6秒，極速可達180km／h。

▲這項測試使ID.7 Pro S的電耗來到9.2kWh／100km，相當於1度電可跑10.87公里。



為了讓測試更符合實際使用環境，當天測試溫度為5-15度、而Nardo賽道長約12.5公里，福斯也模擬各種真實交通場景，包括像是歐洲都會區尖峰時刻速度為22-31km／h，在以平均測試速度30km／h下跑出這項成績。

福斯提到，這項測試是為了證明ID.7 Pro S的電動驅動系統、動能回收系統的極高效率，在日常使用也能具有高續航力，並且能達到比WLTP 709公里測試還多32.7%的表現，向外界證明這款暢銷車的魅力。