「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

▲TOYOTA於布魯塞爾車展正式公開Urban Cruiser全新電動休旅。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki e Vitara去年底剛發表，而作為雙生車的TOYOTA Urban Cruiser終於在2025年的布魯塞爾車展正式亮相，其售價定位低於bZ4X之下，而台灣和泰曾透露的國產電動休旅，很有可能就是這輛Urban Cruiser電動新生，未來將用國產化優勢進軍百萬有找電動車戰場！

▲TOYOTA Urban Cruiser定位在bZ4X之下，成為品牌最入門的電動休旅代表。

TOYOTA Urban Cruiser正式於歐洲亮相，售價預計會在2月公開，為了與Suzuki e Vitara作更多差異，Urban Cruiser在車頭造型下了不少功夫，取自前身Urban SUV Concept概念車設計，與第2代C-HR雷同C字型LED頭燈，在日夜間都帶來極高的辨識度。

▲Urban Cruiser配備、空間感不俗，原廠強調擁有媲美中型休旅的空間感，其2米7軸距比RAV4 2,690mm更長。

空間尺碼表現上，TOYOTA Urban Cruiser其4,285x1,800x1,640mm略大於uzuki e Vitara，軸距則為2,700mm，內艙配置採10.25吋數位儀錶，結合10.1吋多媒體螢幕，中央鞍座採旋鈕式排檔，受惠2米7軸距與電動車平台平整化優勢，原廠還強調，Urban Cruiser雖為入門小休旅電動車，但乘坐空間表現可是媲美不少油車的中型休旅。

▲TOYOTA Urban Cruiser續航力尚未公布。

Urban Cruiser擁有單馬達後驅、雙馬達四驅可選，提供49 kWh、61 kWh 電池容量，單馬達版本具備142匹馬力、172匹馬力2種輸出，雙馬達來到184匹馬力，至於重點的續航力尚未公布。

值得一提的是，台灣Suzuki日前已表示，將積極爭取導入e Vitara，至於台灣和泰尚未宣布國產化電動車人選，不過隨著歐洲即將上市Urban Cruiser，這兩輛新生代入門電動車都值得關注。