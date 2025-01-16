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台灣「特斯拉Model 3、Model Y」軟體瑕疵！原廠發布OTA遠端召修

▲特斯拉召修

▲部分Model 3、Model Y恐胎壓偵測異常影響行車安全，原廠發布OTA遠端更新補救。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

台灣特斯拉發布最新的OTA遠端召修通知，因部分Model 3、Model Y存有胎壓偵測軟體瑕疵，恐有行車安全疑慮，原廠針對上述車款，公告OTA遠端召修更新。

▲特斯拉召修

▲台灣影響數量未明，針對2020～2024年車款將進行OTA遠端補救。

受影響Model 3、Model Y車款年份落在2020年10月10日～2024年9月11日生產車輛，影響數量官方未公布，官方公告已陸續掛號發函給部分車主，將透過OTA遠端更新，進行軟體修正補救。

Model 3、Model Y胎壓偵測軟體瑕疵，在特殊情況下，系統無法立即顯示胎壓狀況，並無法提供正確資訊給駕駛，進而造成安全疑慮影響車輛正常駕駛。

▲特斯拉召修

▲北美去年同樣因胎壓系統，召回約70萬輛檢修。（圖／翻攝自法新社）

受影響範圍內名單車款，原廠表示將分批進行OTA更新，將軟體更新至2024.38.7以上或最新版本，若還有相關問題或疑問，車主都能致電免費官方客服，或親臨展間據點請專業人員協助。

事實上，國外也有不少特斯拉胎壓系統異常案例，去年北美特斯拉原廠也因為TPMS胎壓系統召修多款特斯拉電動車，數量達到69,4304輛車。

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