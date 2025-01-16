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福斯2024全球賣480萬輛衰退1.4%　預告新一代T-Roc今年登場

▲T-Roc 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯預告今年將推出新一代T-Roc，台灣市場也有望迅速導入。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）公布2024年成績單，去年全球共賣出約480萬輛，較前年下滑1.4%，同時福斯也成為德國市場領導者，在當地市佔率約19.1%。福斯也預告今年將推出新一代T-Roc。

根據統計，福斯在南美洲、北美市場分別成長21.1%、18.4%，各交付1,254,500輛、592,300輛，不過在歐洲、大陸市場則呈現衰退，分別下滑1. 7%、8.3%，主要是受到經濟低迷、政治等挑戰，其中大陸市場競爭激烈，也讓福斯在2024年銷量受挫。

▲福斯2024年銷量 。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯去年全球共賣約480萬輛，較前年下滑1.4%，主要在歐洲、大陸市場衰退導致。

不過，福斯電動車也達到新里程碑，去年共賣出383,100電動車，並自從2019年推出ID系列電動車後，全球累積銷量已達135萬輛，其中ID.3更突破50萬輛。而全球最受歡迎的福斯車款共有5款，分別為Golf、T-Roc、Tiguan、Passat與Polo，而在所有車型中又以SUV最受歡迎，佔總銷量的47%。

台灣市場方面，去年台灣福斯汽車共賣出13,363輛，較前年16,571輛衰退19.4%，市佔率達2.9%。
 

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關鍵字：汽車福斯VWVolkswagen2024銷量衰退大陸電動車ID.3德系進口

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