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預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛Temerario」登台　超狂萬轉引擎上身

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lamborghini總代理嘉鎷興業導入Temerario，台灣也是繼日本後第2個發表的亞洲市場。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Lamborghini藍寶堅尼總代理嘉鎷興業今（16）日於台北服務中心發表全新Temerario，作為「小牛」Huracan的後繼車型，Temerario挾萬轉引擎與高性能油電動力來襲，台灣也是繼日本之後第2個發表的亞洲市場，雖然活動中沒有給出正式售價，但側面瞭解預估基本售價將會來到1,798萬，且今日展台上的主秀選配後身價更是上看2,800萬。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Temerario外觀大量融入招牌六角形元素，並且處處都有精進空力的各種巧思。

Temerario全車大量融入Lamborghini招牌的六角形元素，並且處處都能見到為了精進空氣力學所做出的巧思，像是車頭下方的六角形日行燈當中，就整合了讓空氣流入的通道，前保桿與頭燈組之間也有複雜的鏤空設計，後方則是將尾燈組與中出排氣尾管都以六角形為主軸，開放式引擎蓋更能直接看到V8動力，相較於Huracan EVO，後軸下壓力提升103%，煞車碟盤與卡鉗的冷卻效率也分別提升20%與50%。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲整體下壓力與散熱表現都遠超先前的Huracan EVO，若選配Alleggerita極致輕量化套件還能進一步提升。

在極具戰鬥感的座艙內，Temerario依舊貫徹「仿若飛行員」的設計理念，方向盤上大量採用機械式旋／按紐，就像是專業賽車一樣，能快速切換駕駛模式或啟用彈射起步等功能，除了8.4吋的中控螢幕外，這次在副駕前方也多了全新的資訊顯示螢幕，讓乘客能更有參與感；值得一提的是，拜全新車身架構所賜，Temerario的前車廂可放下2個登機箱，車內乘坐空間也獲得提升，座位後方還有空間能放下隨身物品，讓雙人多日旅遊更加從容。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Temerario首次在副駕前方設置資訊顯示螢幕，同時拜新架構所賜，前車廂與車室內的空間都有所放大。

動力絕對是Temerario的最大亮點，其搭載一具4.0升V8雙渦輪增壓引擎，可在9,000轉至9,750轉之間輸出800匹馬力，更能在4,000轉至7,000轉間提供74.4公斤米扭力，最高轉速能直上10,000轉，為了實現宛如賽車般的超高轉速，腹內用上了平面曲軸、乾式油底殼、鈦合金連桿、DLC塗層等技術，確保高轉速時的穩定性。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Temerario搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最高轉速可直上10,000轉，帶來激情且高亢的聲浪表現。

除了燃油引擎外，Temerario也配備3具輕量化高效電動馬達，有2具位在前軸，另1具則在引擎與8速雙離合器變速箱間，除了能形成四輪驅動架構外，也能提供純電行駛能力，3.8kWh的高功率鋰電池組安放在中央通道內，不僅能以動能回收或V8引擎充電外，也可透過外接交流電進行充電，在最高7kW的功率下僅需30分鐘就能充滿，有了油電雙重加持，能帶來驚人的920匹綜效馬力，並一樣保有激情的聲浪表現。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Temerario全車共有3具輕量化高效馬達，其中2具位於前軸，藉此實現四輪驅動架構。

在電控方面，Temerario配備LDV 2.0車身動態整合系統，透過電動扭力分配，能實現窄彎提高靈活性、高速增強穩定性，而且系統只在必要時介入，也會透過馬達回收動能減輕煞車系統負擔；在高達13種駕駛模式選項當中，不只涵蓋了日常走街、山路遊走和賽道激戰等場景，還能提供純電行駛、甚至是有3種級別可選的甩尾模式，讓駕駛能盡情揮灑Temerario的極致性能。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／記者張慶輝攝）

▲在電能動力的加入之下，Temerario的駕駛模式選項高達13種，其中還包含了3段可調的甩尾模式。

▲預估售價1798萬！藍寶堅尼「全新油電小牛」登台　超狂萬轉引擎上身。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲Temerario技術規格。（圖／翻攝自Lamborghini）

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