102.9萬起！台灣Hyundai Tucson L新年式漲價、增未繫安全帶警示

▲Hyundai Tucson L新年式漲價1萬元，同時全車系也新增副駕座與後座未繫安全帶警示裝置。（圖／資料照、翻攝自Hyundai，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）總經銷南陽實業針對主力休旅Tucson L推出新年式更新，全車系除了既有的駕駛座未繫安全帶警示外，也升級副駕座與後座未繫安全帶警示，不過全車系也調漲售價1萬元，使Tucson L汽油渦輪車型入手價自102.9萬起、GLTH渦輪油電車型則是111.9萬起。

Hyundai Tucson L新年式售價（漲1萬、增副駕＆後座未繫安全帶警示）

1.6汽油渦輪

GLT-A：102.9萬

GLT-B：110.9萬

N Line：123.9萬

1.6汽油渦輪油電

GLTH-A：111.9萬

GLTH-B：121.9萬

GLTH-C：129.9萬

▲目前Hyundai官網也已經更新Tucson L售價。

目前Hyundai新年式Tucson L在官網上線，售價也已經更新，此次新增副駕與後座未繫安全帶警示也因應新車安審法規，其他動力及配備皆無變更。1.6汽油渦輪車型接搭配7速DCT雙離合變速箱，具有最大馬力180匹／27公斤米扭力；1.6汽油渦輪車型則在電動馬達、1.49kWh電池及6速手自排搭配下，具有綜效馬力230匹／35.7公斤米扭力，全車系也標配Hyundai SmartSense駕駛輔助系統。

在2024年銷量上，Hyundai南陽實業去年共賣出22,691輛，年成長2.3%，其中Tucson L就佔了8,190輛，年成長40.9%，是品牌銷售主力車款之一。

▲Hyundai南陽實業去年共賣出22,691輛，年成長2.3%，其中Tucson L就佔了8,190輛，年成長40.9%，是品牌銷售主力車款之一。