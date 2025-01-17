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福斯「第2代大改款T-Roc」疑似流出！品牌暢銷Top2確定今年上市

▲福斯大改款T-Roc疑似流出 。（圖／翻攝自Instagram／rollendereporter）

▲福斯第2代大改款T-Roc疑似流出照片，這款福斯暢銷Top2車款確定會在今年上市。（圖／翻攝自Instagram／rollendereporter，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

福斯（Volkswagen）全新第2代大改款T-Roc即將在今年登場，這款跨界休旅的面容也在網路上流出，不僅外觀與Tiguan看齊，動力上也將導入48V輕油電系統，預計很快就會亮相。

福斯T-Roc在歐洲相當受歡迎，甚至是福斯在全球第2暢銷車款，重要性不言而喻，原廠也預告大改款今年就會上市，新一代T-Roc與Golf同樣搭載MQB Evo平台，產品定位在T-Cross與Tiguan之間，與Hyundai Kona、TOYOTA C-HR為同級競爭對手。

從洩漏出來的照片來看，新一代T-Roc換上大面積水箱護罩，採6角造型，搭配銳利的進氣壩，頭燈也更具侵略感，與Tayron、Tiguan相似，並具有橫貫式燈條；車側也有些不同，前懸比現行款加長，並以圓滑鈑線取代現行款的摺痕，另外也換上新的黑銀輪圈樣式，尾燈、後保桿也都重新設計。

儘管目前還不清楚大改款T-Roc的動力，但預料將與Golf共用，包括1.5升4缸汽油渦輪+48V輕油電、7速DSG雙離合自手排，提供最大馬力150匹／25.5公斤米扭力，屆時也會有T-Roc R性能車型，具有2.0升汽油渦輪動力。

▲福斯大改款T-Roc疑似流出 。（圖／翻攝自Instagram／rollendereporter）

▲福斯大改款T-Roc疑似流出 。（圖／翻攝自Instagram／rollendereporter）

▲新T-Roc將與Golf共用MQB Evo平台及動力，同時性能版T-Roc R也不會缺席。

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關鍵字：汽車福斯休旅VWVolkswagenT-Roc大改款

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