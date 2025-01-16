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福斯集團2024全球銷量「上看903萬台」！今年計畫再推30款新車

圖文／7Car 小七車觀點

福斯集團 (Volkswagen Group) 在 2024 年共成功交付了 9,027,400 輛汽車，雖然整體較前年下降 2.3%，但依然展現穩健表現。集團在去年共推出超過 30 款新車型，其中包含大量電動車，持續鞏固在歐洲電動車市場的地位。在第四季，集團全球電動車交付量達 238,200 台，市場佔比達 9.5%，成為年度亮點。

銷量微幅下降，但電動車亮點不減　福斯集團 2024 年銷量下滑 2.3%

在地區銷售表現方面，北美和南美市場分別增長 6.4% 與 14.7%，尤以巴西市場的 18.2% 增長最為顯著。歐洲以微幅下降 0.1% 的成績保持穩定 (西歐下降 0.4%，中歐和東歐成長 1.7%)。亞洲市場受中國大陸激烈競爭影響，銷量下降 10.3%。然而，集團在中國大陸的產品組合優化策略已顯成效，逐步拉近與去年同期的差距。

銷量微幅下降，但電動車亮點不減　福斯集團 2024 年銷量下滑 2.3%

福斯集團旗下電動車產品在 2024 年銷量達到 744,800 輛，表現較去年下降 3.4%。其中，VW ID.4/ID.5、VW ID.3、Audi Q4 e-tron 等車型銷量皆突破 10 萬輛。而以全新推出的 ID.7 Tourer、Audi Q6 e-tron 和 Porsche Macan Electric 為代表的新車型，帶動西歐電動車訂單量同比增加約 88%。在全球市場，雖然美國電動車交付下降 30.5%，但中國大陸市場卻增長 8.1%，為集團的電動化戰略注入新動力。

銷量微幅下降，但電動車亮點不減　福斯集團 2024 年銷量下滑 2.3%

展望未來，福斯集團計劃於 2025 年再推出 30 款新車，涵蓋多元動力選項與創新科技。面對競爭激烈的市場環境，集團將繼續專注於電動化、數位化及永續發展，以引領汽車科技的未來潮流。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯VAG集團汽車新車Audi2024全球銷量電動車

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