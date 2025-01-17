「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

▲TOYOTA曾展出的FT-3e概念休旅，最快有望在今年量產！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA才剛帶來Urban Cruiser全新電動休旅（連結），不過豐田集團手上可是還有一堆好牌，其在2023年首度公開亮相的FT-3e概念休旅，日本市場傳出將在2025～2026年間量產，同樣也是鎖定比bZ4X入門的電動休旅戰場！

▲國外預估量產售價落在折合新台幣50萬。

TOYOTA曾在2023年註冊FT-3e商標，後續更在10月的東京車展亮相概念休旅，與Suzuki合作的Urban Cruiser不同，FT-3e概念休旅為豐田集團自行開發，未來將成為bZ電動家族新成員。

TOYOTA FT-3e並未公開詳細的尺碼數據，但概念車軸距預估接近3米左右，實際量產之後預計會比概念車再小一些，國外預測量產之後價格落在15,000歐元左右，折合新台幣50萬。

▲車內設備多達7組液晶螢幕。

TOYOTA FT-3e更被認為會與傳聞的bZ1X入門電動車有不少關聯，外型前衛充滿高科技未來，前葉子板車門旁擁有液晶螢幕，能清楚顯示電池、溫度、車內空氣等資訊，讓駕駛不用上車就能掌握車輛狀況。

車內螢幕更是讓人眼花撩亂，包含中控螢幕、數位儀錶、左右兩側電子後視鏡等，整車具有7個液晶螢幕設計，並搭載TOYOTA全新開發的「Arene OS」軟體聯網車載平台，支援先進的AI互動服務。