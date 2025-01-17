HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

▲HONDA豪華品牌Acura確認即將量產RSX全新跑旅！（圖／翻攝自Acura）

記者徐煜展／綜合報導

隸屬HONDA旗下的Acura豪華品牌，準備在電動車市場大展身手，去年令人難忘的Acura Performance EV概念車，確認將以RSX作為新車命名，最快今年量產上市，假想敵可能就是保時捷Macan EV電動休旅！

▲RSX前身為Performance EV概念車，美背線條讓人相當難忘。

繼首款電動車ZDX後，Acura將以RSX作為拓展電動車版圖的新武器，官方首度公開量產原型車，大量還原Performance EV概念車設計，尤其大幅傾斜的美背線條額外引人注目。

▲RSX採HONDA最新技術打造的全新平台。

除了搶眼的美背線條外，原型車更採用科幻感十足的細長一體式貫穿尾燈，為了降低風阻提高電池續航力，4個車門都採用優化空氣力學的隱藏式車門把手，讓RSX帶來強烈的跑格運動味。

日前HONDA與GM通用汽車合作打造的Ultium平台誕生出ZDX，不過RSX乃是搭載HONDA集團親自最新打造的全新平台，演繹未來家族發展走向。目前原廠尚未公開詳細續航、動力性能，但概念車當初以Performance作為命名，可想而知會擁有不凡的性能動力。