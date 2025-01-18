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「三菱得利卡」睽違18年大改款！空間平台更大　換上省油新油電

▲三菱經典得利卡將在日本今年推出第6代大改款。（預想圖／翻攝自《Spyder7》）

▲三菱經典得利卡將在日本今年推出第6代大改款。（預想圖／翻攝自《Spyder7》）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣第3代不同，日本第5代得利卡Delica D:5仍是寶刀未老，銷售快滿18年至今依然是三菱指標性招牌，而今年預計就是第6代得利卡登場時間點，將換上最新平台與省油新油電加持！

▲三菱經典得利卡將在日本今年推出第6代大改款。（預想圖／翻攝自《Spyder7》）

▲第6代日本得利卡將採用三菱Outlander的2.4升插電式油電。

來到第5代得利卡Delica D:5已經成為不少家用車選項，不僅沒有過去商用車陽春氣息，外型有型，MPV車室空間在日本獲得好評，其最新一代大改款將用上Outlander的2.4升PHEV油電作為主力。

▲三菱經典得利卡將在日本今年推出第6代大改款。（預想圖／翻攝自《Spyder7》）

▲D:X Concept概念車預計是第6代得利卡前身。

外型設計上，新一代得利卡雛型來自三菱日前發表的D:X Concept概念車，於2023年亮相的D:X Concept概念車作為演繹未來家族方向，外型科幻感十足、前衛，還具備不俗的3排7人座空間作為賣點。

在內裝鋪陳上，新一代得利卡將導入Outlander最新風格，以12.3吋螢幕，搭配12.3吋數位儀錶，整體更實用，也更能貼近市場趨勢，並結合MPV擅長的7人座空間，專攻家庭用車市場。

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