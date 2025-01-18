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【周焦點】TOYOTA新休旅不漲價　福斯旅行車大降30萬賣光了　電車稅順延

▲新年式TOYOTA bZ4X上架不漲價；福斯Arteon完售告別台灣；電動車牌照稅延期徵收。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA bZ4X上架不漲價；福斯Arteon完售告別台灣；電動車牌照稅延期徵收。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

離農曆新年只剩最後10幾天，仍有不少品牌抓緊最後衝刺，推出不少新車，TOYOTA bZ4X、Hyundai Tucson都推出新年式吸買氣；台灣福斯Arteon車系去年大降30萬出清完畢，近期就要與台灣車迷告別；電動車車主看過來，牌照稅再延5年，計劃2030年才徵收！

▲新年式TOYOTA bZ4X上架不漲價；福斯Arteon完售告別台灣；電動車牌照稅延期徵收。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式TOYOTA bZ4X車色外型作了調整，配備升級SEA安全離座警示。

台灣和泰官網上架新年式TOYOTA bZ4X電動休旅（連結），維持167萬不漲價，新年式外觀換上電氣化家族最新廠徽，內裝則進行安全配備強化升級，導入SEA安全離座警示，讓bZ4X變得安全更聰明！

▲新年式TOYOTA bZ4X上架不漲價；福斯Arteon完售告別台灣；電動車牌照稅延期徵收。（圖／翻攝自各車廠）

▲Hyundai Tucson L新年式漲1萬。

近來台灣市場針對不少車款升級安全帶警示，國產的Hyundai Tucson L也在近期完成升級推出新年式（連結），全車系除了既有的駕駛座未繫安全帶警示外，也升級副駕座與後座未繫安全帶警示，但全車系也調漲售價1萬元，使Tucson L汽油渦輪車型入手價自102.9萬起、GLTH渦輪油電車型則是111.9萬起。

▲新年式TOYOTA bZ4X上架不漲價；福斯Arteon完售告別台灣；電動車牌照稅延期徵收。（圖／翻攝自各車廠）

▲Arteon掀背車、旅行車下台一鞠躬，台灣出清完畢。

台灣2025年1月就告別不少經典車款，只有1代的Arteon掀背車、旅行車國外原廠確定今年停產（連結），而台灣配合國外原廠策略，從去年開始大降30萬出清的Arteon車系，也在近期銷售完畢，即將與台灣車迷說再見！

▲新年式TOYOTA bZ4X上架不漲價；福斯Arteon完售告別台灣；電動車牌照稅延期徵收。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣電動車稅收將在修法，順延至2030年開徵。

本預計今年開徵的電動車牌照稅將喊卡（連結），有立委將與主管機關推動修法，除了延後電動車牌照稅至2030年開徵外，也要重新檢討電動車課稅標準，今年想換電動車的消費者手腳要加快，牌照稅再順延5年，相信能吸引更多電車買氣。

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