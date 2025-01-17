和泰車尾牙超嗨「總經理率領一級主管跳16蹲」！旗下3品牌都是龍頭

圖文／鏡週刊

車壇龍頭和泰車17日舉辦尾牙宴，董事長黃南光感謝員工努力，讓營收再創歷史新高，旗下三大品牌也都取得各市場龍頭。期許2025年，持續創新，追求卓越，探求更多新機會。總經理蘇純興帶領一級主管大跳16蹲讓員工們超high。

「2024年對我們來說，是充滿挑戰的一年！但在TMC的支持與各位同仁的共同努力下，和泰汽車全年合併營收超過兩千七百五十七億元，再次創下歷史新高！而TOYOTA、LEXUS 和 HINO也穩居各自市場NO.1的領導地位！」17日舉行尾牙的台灣車壇霸主和泰汽車董事長黃南光在致詞時開心的說。

對於去年的營運，黃南光表示，在整體經濟環境方面，地緣政治風險持續升高，中美貿易戰的不確定性加劇，對供應鏈和消費信心帶來挑戰。2024年台灣汽車市場總銷量為45.8萬台，較2023年的47.7萬台約減少了1.9萬台。即使市場面臨充滿變數的考驗與挑戰，TOYOTA不僅持續蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍，登錄台數達到約12萬5千台，持續保持市場領導地位。特別是COROLLA CROSS、TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS更是霸占台灣汽車市場年度銷售前四名的寶座！

在豪華車方面，LEXUS在RX、NX、UX 等強勢商品的帶動之下，加上全新車款LBX的導入，以全年2萬8千5百台的登錄台數連續兩年蟬聯豪華車市場冠軍。

在商用車方面，雖然受到認證作業不正事件影響，再加上300系自排車型停產的雙重打擊下，但透過與國瑞及經銷商的通力合作，充分展現韌性十足的販賣實力，HINO 3.49噸以上商用車，全年登錄超過六千台，市佔率達百分之34.3， 贏得商用車銷售冠軍四連霸，黃南光驕傲的說。

而在售後服務方面，黃南光表示，TOYOTA、LEXUS、HINO也都有著優異的表現，去年，小型車及輕型商用車，總服務台數超過302萬台，總服務收入也刷新歷年來營收紀錄的最高點。

另一方面，在MaaS業務的推展上，我們持續領先業界，推動移動服務創新，滿足顧客的各項移動需求。此外，也突破傳統汽車業框架，以創新思維進行數位轉型，整合集團各項MaaS服務，為台灣MaaS移動服務發展注入更多能量，打造最強移動生態系！

展望未來，黃南光認為，2025年將是一個關鍵的起點。期許所有同仁都能持續在各個品牌、售前售後及MaaS等各方面持續創新、追求卓越！提供客戶的不僅僅是優質的商品，更是從購車到售後全方位的貼心服務，讓每一位客戶都能感受到我們的用心與專業。「我們也將深耕市場，持續探索新機會，以更靈活的方式回應市場需求。」黃南光說。

隨後上台的總經理蘇純興，也感謝同仁努力，每個本部都達成目標，希望大家繼續保持，還拉著所有一級主管上台大跳16蹲，high翻和泰人。



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