ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

和泰車尾牙超嗨「總經理率領一級主管跳16蹲」！旗下3品牌都是龍頭

和泰車尾牙氣氛超嗨，總座蘇純興領跳16蹲。（和泰車提供）

圖文／鏡週刊

車壇龍頭和泰車17日舉辦尾牙宴，董事長黃南光感謝員工努力，讓營收再創歷史新高，旗下三大品牌也都取得各市場龍頭。期許2025年，持續創新，追求卓越，探求更多新機會。總經理蘇純興帶領一級主管大跳16蹲讓員工們超high。

「2024年對我們來說，是充滿挑戰的一年！但在TMC的支持與各位同仁的共同努力下，和泰汽車全年合併營收超過兩千七百五十七億元，再次創下歷史新高！而TOYOTA、LEXUS 和 HINO也穩居各自市場NO.1的領導地位！」17日舉行尾牙的台灣車壇霸主和泰汽車董事長黃南光在致詞時開心的說。

對於去年的營運，黃南光表示，在整體經濟環境方面，地緣政治風險持續升高，中美貿易戰的不確定性加劇，對供應鏈和消費信心帶來挑戰。2024年台灣汽車市場總銷量為45.8萬台，較2023年的47.7萬台約減少了1.9萬台。即使市場面臨充滿變數的考驗與挑戰，TOYOTA不僅持續蟬聯國產車、進口車的雙料冠軍，登錄台數達到約12萬5千台，持續保持市場領導地位。特別是COROLLA CROSS、TOWN ACE、RAV4、YARIS CROSS更是霸占台灣汽車市場年度銷售前四名的寶座！

在豪華車方面，LEXUS在RX、NX、UX 等強勢商品的帶動之下，加上全新車款LBX的導入，以全年2萬8千5百台的登錄台數連續兩年蟬聯豪華車市場冠軍。

在商用車方面，雖然受到認證作業不正事件影響，再加上300系自排車型停產的雙重打擊下，但透過與國瑞及經銷商的通力合作，充分展現韌性十足的販賣實力，HINO 3.49噸以上商用車，全年登錄超過六千台，市佔率達百分之34.3， 贏得商用車銷售冠軍四連霸，黃南光驕傲的說。

而在售後服務方面，黃南光表示，TOYOTA、LEXUS、HINO也都有著優異的表現，去年，小型車及輕型商用車，總服務台數超過302萬台，總服務收入也刷新歷年來營收紀錄的最高點。

另一方面，在MaaS業務的推展上，我們持續領先業界，推動移動服務創新，滿足顧客的各項移動需求。此外，也突破傳統汽車業框架，以創新思維進行數位轉型，整合集團各項MaaS服務，為台灣MaaS移動服務發展注入更多能量，打造最強移動生態系！

展望未來，黃南光認為，2025年將是一個關鍵的起點。期許所有同仁都能持續在各個品牌、售前售後及MaaS等各方面持續創新、追求卓越！提供客戶的不僅僅是優質的商品，更是從購車到售後全方位的貼心服務，讓每一位客戶都能感受到我們的用心與專業。「我們也將深耕市場，持續探索新機會，以更靈活的方式回應市場需求。」黃南光說。

隨後上台的總經理蘇純興，也感謝同仁努力，每個本部都達成目標，希望大家繼續保持，還拉著所有一級主管上台大跳16蹲，high翻和泰人。


更多鏡週刊報導
【緯創尾牙】黃仁勳站台大喊「好朋友」　林憲銘：緯創在輝達心中地位不凡
【獨家】【緯創尾牙】緯創、輝達隔一條馬路辦尾牙　黃仁勳走祕密通道趕場
黃仁勳飛台中只為一件事　矽品董座：全力以赴完成請託

關鍵字：和泰TOYOTALEXUS蘇純興黃南光總經理董事長16蹲尾牙

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

通緝犯跳樓落跑摔斷腳　推車當輪椅送進派出所

推薦閱讀

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

快訊／MG新價格出爐「HS最多漲3萬」！電動車MG4仍無明確交期

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

光陽「最強白牌RTS R 165」試駕！油電動力全開超越所有同級對手

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

12.95萬！PGO推「TIG DC line白牌機車」神秘新車2025上半年亮相

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

205萬起！TOYOTA「暴力鴨小改款」台灣開賣　手排先上自排再等等

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

7輛三陽新DRGBT機車「募得超過250萬」！超帥配色更多了傳愛意義

最新文章

和泰車尾牙超嗨總經理率領跳16蹲2025-01-17

福斯第2代大改款T-Roc疑似流出2025-01-17

Nissan 2024盈利暴跌90.2%2025-01-17

米其林推出「新公路車胎」Pro 52025-01-17

電動車牌照稅延至2030開徵2025-01-17

台灣Hyundai Tucson L新年式漲價2025-01-17

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

HONDA「全新豪華跑旅」亮相2025-01-17

KTM發表全新白＆黃牌滑胎車2025-01-17

福斯集團2024全球銷量上看903萬台2025-01-16

熱門文章

和泰車尾牙超嗨總經理率領跳16蹲2025-01-17

「TOYOTA全新入門休旅」正式登場2025-01-16

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找2025-01-15

台灣Hyundai Tucson L新年式漲價2025-01-17

HONDA「全新豪華跑旅」亮相2025-01-17

Nissan 2024盈利暴跌90.2%2025-01-17

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產2025-01-17

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利2025-01-15

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產2025-01-14

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」2025-01-16

相關新聞

全場高唱「台灣尚勇」！黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

全場高唱「台灣尚勇」！黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

尾牙中大獎注意！價值超過2萬元要繳稅　規定一文看

尾牙中大獎注意！價值超過2萬元要繳稅　規定一文看

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

TOYOTA「2024歐洲賣最差的車」曝光！比Mirai氫能車少、即將停售

南台灣「推案王」年營收300億創高　5萬坪土地庫存待推

南台灣「推案王」年營收300億創高　5萬坪土地庫存待推

讀者迴響

熱門文章

和泰車尾牙超嗨「總經理率領一級主管跳16蹲」！旗下3品牌都是龍頭

和泰車尾牙超嗨「總經理率領一級主管跳16蹲」！旗下3品牌都是龍頭

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

102.9萬起！台灣Hyundai Tucson L新年式漲價、增未繫安全帶警示

102.9萬起！台灣Hyundai Tucson L新年式漲價、增未繫安全帶警示

HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

HONDA「全新豪華跑旅」亮相！對手鎖定保時捷Macan電動車　今年量產

Nissan去年營利暴跌90.2%　日媒：利潤需提高3倍才能與Honda合併

Nissan去年營利暴跌90.2%　日媒：利潤需提高3倍才能與Honda合併

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA全新跨界休旅」將量產！預估售價折合新台幣50萬

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366