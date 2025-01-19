Skoda「2024全球賣出92.66萬新車」！Octavia蟬聯最暢銷車款寶座

圖文／7Car 小七車觀點

VAG 集團旗下捷克汽車品牌 Škoda 日前 (1/15) 於官方網站宣布，其 2024 年全年總銷售量達 926,600 輛，相較 2023 年成長率達 6.9%。即便面臨全球市場變動與挑戰，其仍展現穩健增長。而德國則繼續擔當 Škoda 最大市場，2024 總銷量達 18.71 萬輛，較前 (2023) 年成長 2.92 萬輛，成為推動整體銷售的主力之一。同時，品牌在英國、土耳其、波蘭及西班牙等歐洲市場也有顯著增長，為品牌在全球汽車市場提供重要助力。

根據官方數據顯示，Škoda 2024 年的銷售佳績，得益於歐洲市場的全面增長，使其穩居歐洲第四大汽車品牌的地位。其中，德國市場以 187,100 輛的交付量領跑，成長率達 18.5%。土耳其則交付達 42,200 輛，年增 25.7%；英國則達 78,700 輛，成長 11.9%；波蘭和西班牙也分別以 13.9% 及 20.6% 的增幅，成為 Škoda 表現出色的主要市場之一。

在車型表現上，國內也相當熱賣的 Octavia 車系則再度蟬聯 Škoda 的銷售冠軍，其 2024 年總銷量達 215,700 輛，較去年成長 12.4%，顯示其持續受到消費者青睞。而小型 SUV Kamiq 以 126,000 輛位居次席，增長 8.2%；另外小型掀背 Fabia 車系則以 24.1% 的年增率刷新紀錄，總交付量達 117,100 輛，展現出小型車市場的需求仍處強勁。

純電車型 Enyaq 面對全球電動車市場需求放緩的挑戰，依然保持穩定表現，其 2024 全年交付 79,500 輛。該車型在多個主要市場中仍維持領先地位，特別是在德國市場，Enyaq 以超過 25,000 輛的銷售數字成為當地第二熱銷電動車款，鞏固其市場競爭力。

Škoda 原廠表示，該公司將於 2025 年陸續推出多款新車型，其中全新純電緊湊型休旅 Elroq 即將投入量產階段，並以 33,000 歐元的起售價格進軍歐洲市場，強調高性價比與環保效能。而新一代 Enyaq 亦將於 2025 年初正式亮相，為品牌在電動車領域注入全新活力。此外，Škoda 專為印度市場量身打造的小型休旅 Kylaq 也即將登場，該車型為品牌進軍印度小型車市場的處女座，專為當地需求設計，瞄準佔市場近 50% 份額的 4 米車型級距，預期將可進一步推動 Škoda 在印度的銷售表現。

綜觀 Škoda Auto 2024 年在全球的銷售表現，不僅展現品牌強勁的市場競爭力，也凸顯其在電動化與全球布局上的戰略成效。隨著 2025 年即將推出更完整的產品陣容，Škoda 將進一步擴展全球市場版圖，滿足更多消費者的多元需求，持續向未來邁進。