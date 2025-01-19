周杰倫成「法拉利家族摯友」！天王魅力獲認同、4國際品牌都合作

▲周杰倫近日到位於義大利馬拉內羅的法拉利總部工作，並在生日到來前公布好消息，成為「法拉利家族摯友」。（圖／翻攝自IG／jaychou，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

「周董」周杰倫喜愛收藏跑車、愛車成癡，近日更在IG上秀出一系列與法拉利跑車合照身影，並表示「很高興能成為法拉利家族的一員」，宣告成為「法拉利家族摯友」。

周杰倫近期造訪位於義大利馬拉內羅的拉利總部，並在IG釋出與「新V12超跑」12Cilindri（台灣售價2403.8萬起）、以及與法拉利首席設計師Flavio Manzoni的合照。事實上法拉利從未有代言人、並且也鮮少請明星站台，要成為「法拉利家族摯友」並不容易，也顯示出周杰倫在演藝事業上的成功，獲得法拉利品牌認同並與其共同合作。

在宣布這項好消息後，周杰倫還在IG限動問粉絲「哪首歌最適合？留言」，也讓粉絲紛紛推薦「超跑女神」、「飄移」，還有留言建議周杰倫再寫一首「超跑男神」。

其實早在與法拉利合作前，周杰倫就有一輛價格破億的「限量馬王」LaFerrari Aperta敞篷跑車，周杰倫也稱這台車為「Family Car」，而且要入主LaFerrari有錢還不一定買得到，還需要過去擁有某些指定車款的經歷才有資格購買。

周杰倫除了成為「法拉利家族摯友」外，許多國際品牌也與周杰倫合作密切，像是高檔腕錶品牌TUDOR、行李箱品牌Rimowa、精品品牌Dior、保養品品牌LA Mer海洋拉娜等都與周杰倫合作，也讓外界看到天王魅力。

▲周杰倫也釋出與法拉利首席設計師Flavio Manzoni的合照，此次周董成為「法拉利家族摯友」，也與自身出色的演藝事業有關，並非僅是財力驚人。