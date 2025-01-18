怠速熄火不實用「新車正逐步淘汰中」！影響舒適性車主抱怨不斷

圖文／7Car 小七車觀點

面對嚴苛的排放法規，近幾年我們可以看到新車上會搭載 Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統 (俗稱怠速熄火系統)，該系統是為了讓車輛能夠在靜止狀態時避免無謂的燃油消耗與排氣排放，但是這項配備實際上會頻繁的讓引擎熄火、點火，飽受消費者爭議。

▲Auto-Start-Stop 引擎自動啟閉系統 (俗稱怠速熄火系統) 自從大量使用在近年的新車上，廣受消費者爭議。

我們經常可以看到很多消費者在抱怨怠速熄火系統並沒有帶來如原廠般預期的便利。主要原因在於該系統在頻繁啟動和停止時，通常會伴隨著輕微的震動和噪音，影響整體的舒適性。另外對於部分駕駛習慣較為激進的使用者來說，頻繁的啟動停止也有機會縮短啟動馬達或者電瓶的壽命。

然而隨著電動車、混合動力車的普及化，使得怠速熄火系統的需求量也在下降。由於電動車和混合動力車因為配置電動馬達的關係，在低速或者怠速時能夠透過電池組提供電力與動能，沒有傳統引擎長時間怠速的現象，因此怠速熄火功能在上述車型上並不會看到。

根據日本媒體調查，現在有越來越多的汽車製造商選擇生產新款內燃機車型中取消怠速熄火功能功能。尤其是在豪華車和高性能車款上最為明顯，這些車款的使用者更注重駕駛體驗，對車輛的速度反應和平順性有著更高的要求。

迎合環保法規的日益嚴格，車廠也正在尋找更有效、更聰明的節能技術來取代怠速熄火功能。像是目前相當普及的 48V 輕度油電混合系統，這類型的系統能夠在不影響駕駛體驗的情況下，實現更有效率的能量管理並節省燃油的消耗。